Делегация России на переговорах в Астане передала представителям вооруженной оппозиции Сирии подготовленный российскими специалистами проект конституции этой страны, сообщил глава делегации, спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

По его словам, это было сделано для того, "чтобы ускорить процесс принятия Конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс".

"Проект конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи", — заявил Лаврентьев журналистам по итогам переговоров в Астане.

"Будем надеяться, что сирийская вооруженная оппозиция в дальнейшем будет более активна в этом направлении (мирного урегулирования и создания Конституции — ИФ)", — сказал глава российской делегации.