По его словам, это было сделано для того, "чтобы ускорить процесс принятия Конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс".
"Проект конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи", — заявил Лаврентьев журналистам по итогам переговоров в Астане.
"Будем надеяться, что сирийская вооруженная оппозиция в дальнейшем будет более активна в этом направлении (мирного урегулирования и создания Конституции — ИФ)", — сказал глава российской делегации.