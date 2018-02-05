Российские СМИ: ФСБ становится главным контролером рунета

В обзоре российских газет за 5 февраля: Главным контролером рунета становится ФСБ; Зачем опальных бизнесменов зовут домой? Бизнес требует смягчить и отсрочить "закон Яровой"; Новый президент получит новую машину.

"Ведомости": ФСБ — главный контролер

Главным контролером рунета становится Федеральная служба безопасности. К такому выводу пришли эксперты международной правозащитной группы "Агора" в ежегодном докладе, посвященном ограничениям свободы интернета в России.

Газета "Ведомости" отмечает, что в 2017 году каждый день в России в среднем блокировалось 244 интернет-страницы, каждые шесть дней пользователи подвергались нападению или угрозам, а каждые восемь дней выносился приговор к реальному лишению свободы за размещенную в сети информацию. В общей сложности за 2017 год зафиксировано 115706 фактов ограничения свободы интернета.

При этом издание отмечает, что серьезно выросло количество уголовных дел, связанных со статьями об экстремизме и терроризме, которые ведет ФСБ. Это, по мнению "Ведомостей", демонстрирует активизацию ФСБ и снижение роли Следственного комитета и МВД.

Правозащитники отмечают, что 2017 год стал рекордным по числу законодательных инициатив, направленных на "суверенизацию" рунета, а фактически — на усиление контроля над коммуникациями пользователей и распространением информации в сети.

Эксперты "Агоры" делают вывод, что власти переходят от политики запретов к уголовному преследованию. Впрочем, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев говорит, что практику ограничения распространения информации в сети трудно признать эффективной.

РБК: Титов наводит мосты в Лондоне

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и один из потенциальных кандидатов на пост главы государства Борис Титов в субботу 3 февраля встретился в Лондоне со скрывающимися от российского правосудия бизнесменами. Об этом РБК рассказали два участника встречи, которая продолжалась около трех часов.

Действия Титова вписываются в курс Кремля на национализацию элит, заявил РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. Он считает, что Кремль будет делать все возможное для возврата российских капиталов домой — с учетом предположения, что в неопубликованной части "кремлевского списка" содержится информация об активах российской элиты за рубежом.

"Это позволит избежать давления на крупный бизнес, — считает Фетисов. — Особенно актуальным этот вопрос становится на фоне возможного ужесточения антироссийских санкций. Титов сделал свое заявление, либо понимая это, либо по прямой просьбе Кремля".

Санкции сократили возможность привлечения западных денег в экономику России, поэтому правительство вынуждено создавать условия для возврата капиталов в страну, согласен политконсультант Андрей Орлов.

По его мнению, власти могли предложить Титову мотивировать беглых предпринимателей вернуться в Россию вместе с инвестициями в обмен на гарантии свободы. Впрочем, Антон Орлов считает, что у Титова нет ресурсов для помощи бежавшим в Лондон крупным бизнесменам.

"Но перед выборами ему необходимо поднимать темы, способные зацепить избирателей. Титов не вызывает аллергии на Западе и воспринимается политическими и бизнес-элитами Великобритании как государственный чиновник, с которым можно иметь дело, — рассуждает эксперт. — Он может стать неким каналом коммуникации между двумя странами".

"Коммерсант": закону нужна отсрочка

Российский союз промышленников и предпринимателей не устроило смягчение антитеррористического "закона Яровой" в области хранения данных, предусмотренное Минкомсвязью. Как рассказывает газета "Коммерсант", представители бизнеса настаивают, что требования все равно приведут к росту тарифов на услуги связи на 12-90% и поглотят инвестиционные бюджеты операторов.

Эксперты предлагают еще больше сократить сроки и объемы хранимой информации, а также ввести поэтапную реализацию закона до 2022 года не только по срокам, но и территориально, чтобы ограничить нагрузку на электросети.

"Огромные дата-центры, которые еще только предстоит построить, будут потреблять несопоставимо большие, чем сейчас, объемы электричества, причем не столько на собственно энергопотребление, сколько на охлаждение", — считает куратор рабочей группы "Связь и IT" экспертного совета при правительстве Ирина Левова.

Строгое соблюдение требований закона, таким образом, привело бы к веерным отключениям электричества в больших городах и областных центрах, уверена она.

Президент "ЭР-Телеком Холдинга" Андрей Кузяев отмечает, что в переговорах между бизнесом и правительством по "закону Яровой" уже есть прогресс. "Надеемся, что сможем прийти к консенсусу и найти баланс между государственной безопасностью и развитием цифровой экономики, а предъявляемые к операторам связи требования будут сбалансированы с возможностями отрасли", — прокомментировал он.

В "МегаФоне" сообщили, что ждут окончательного решения по срокам хранения трафика. Собеседник "Коммерсанта" в одном из операторов добавил, что после принятия подзаконных актов потребуется еще не менее полутора лет для выполнения требований. Только после выхода подзаконных актов, пояснил он, операторы смогут приступить к бюджетированию, закупкам оборудования и его имплементации в инфраструктуру.

"Известия": "Кортеж" к инаугурации готов

Новые автомобили проекта "Кортеж" будут готовы к церемонии инаугурации президента России, которого предстоит избрать на мартовских выборах. Как сообщил "Известиям" министр промышленности и торговли Денис Мантуров, машины уже прошли все испытания и отправлены в опытную эксплуатацию. По его словам, представительскую линейку отечественных авто не планируется показывать публике до церемонии.

Ранее министр отмечал, что машин "Кортежа" планируется передать ФСО в конце февраля — начале марта. Модельный ряд проекта состоит из автомобилей четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Как ранее сообщали "Известия", один из прототипов лимузина лично тестировал Владимир Путин.

Проект, пишут "Известия", предполагает и коммерческую составляющую: машины "Кортежа" можно будет приобрести в свободной продаже. Стоимость таких авто начинается от 6-9 млн рублей. По словам Дениса Мантурова, новинками заинтересовались представители крупного бизнеса.