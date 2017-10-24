Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit

Организация Group-IB сообщила, что днем 24 октября российские СМИ, в том числе "Интерфакс" и "Фонтанку.ру", атаковал шифровальщик BadRabbit, передает RNS со ссылкой на главу компании Илью Сачкова. По данным властей Украине, аналогичный вирус атаковал компьютерную сеть метро Киева и международного аэропорта Одессы, сообщает Reuters. Специалист чешской ESET Иржи Кропак написал в Twitter, что новый шифровальщик распространяется через фальшивый файл обновлений для Adobe Flash.

По словам главы Groip-IB, атаки на российские СМИ не похожи на действия ранее известных шифровальщиков Petya и Wannacry. В компании новый вирус назвали BadRabbit. "Возможно, он использует другую уязвимость и способ доставки", — заявил Сачков.

Специалист ESET, в свою очередь, в качестве подтверждения своего предположения о том, что шифровальщик распространяется через фальшивый файл обновлений для Adobe Flash, опубликовал скриншот с российского новостного сайта "Суть событий", который предлагает скачать такой файл.

Ранее главный редактор сообщившего о хакерской атаке петербургского издания "Фонтанка" Александр Горшков в беседе с "Медиазоной" сообщил, что речь идет о "взломе сервера". Он сравнил хакерскую атаку с "террористическими действиями" и связал ее с серией публикаций платных "ложных материалов", которыми пытались "скомпрометировать" издание.

У информационного агентств "Интерфакс", которое также подверглось атаке со стороны хакеров, за разблокировку компьютеров хакеры потребовали выкуп в биткоинах. "Мы подверглись хакерской атаке. Специалисты работают над устранением проблемы. Деталей мы не знаем", — сообщили РБК в пресс-службе агентства.

По информации издания, сотрудники "Интерфакса" уже опубликовали фотографии экранов своих рабочих компьютеров в интернете. На снимках виден текст требования выкупа в биткоинах и название вируса- BadRabbit. Сумма выкупа за каждый компьютер составляет 0,05 биткоина (более 16 тысяч рублей). После получения выкупа хакеры обещают передать пароль для доступа к информации.