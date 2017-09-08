Российские самолеты уничтожили в Сирии "министра войны" ИГ и "амира Дейр-эз-Зора"

Около 40 боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России), в том числе четыре ключевых полевых командира, уничтожены российским авиаударом в Сирии в районе города Дейр-эз-Зор, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в министерстве обороны РФ.

"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков — четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы "ИГИЛ"", — сказали в военном ведомстве.

"Установлено также, что на совещании находился "министр войны" международной террористической группировки "ИГИЛ" Гулмурод Халимов (экс-командир ОМОН МВД Таджикистана — ИФ), который погиб от смертельного ранения", — заявили в Минобороны.

Российские военные заявили, что авиаудар был нанесен в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, который на днях удалось деблокировать сирийским войскам при поддержке ВКС РФ.

По данным Минобороны РФ, в результате этого удара уничтожен подземный командный пункт, узел связи и около 40 боевиков.

В военном ведомстве сообщили, что 5 сентября была получена информация о том, что командиры отрядов ИГ планируют провести совещание в окрестностях Дейр-эз-Зора. "После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению", — говорится в сообщении.

По данным российских военных, Халимов — бывший командир ОМОН МВД Таджикистана. Ранее СМИ сообщали о назначении Г.Халимова преемником лидера ИГ Аль-Багдади.

Абу Мухаммед Аль-Шишали — гражданин Саудовской Аравии, в ИГ руководил логистикой боевиков.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в Сирии в результате удара ВКС РФ был уничтожен лидер "Исламского государства" Аль-Багдади и 300 боевиков.