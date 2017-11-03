Российские перекупщики выставили iPhone X на продажу за миллион рублей

Цены на флагманскую новинку Apple iPhone X, вышедшую в пятницу, 3 ноября, на рынок стран "первой волны", включая Россию, в Сети у российских перекупщиков достигают миллиона рублей за гаджет на 256 ГБ.

Такой лот издание Life нашло на сайте объявлений Avito. Цены на различные модификации колеблются от 120 до 300 тысяч.

В России минимальная стоимость iPhone Х на 64 ГБ составляет почти 80 тысяч рублей, на 256 ГБ — 92 тысячи. Перекупщики предлагают iPhone Х оптом — есть предложения на 17 устройств за 2,55 миллиона рублей, 10 — за полтора миллиона.

Большая часть предложений — от перекупщиков в Москве и Петербурге, следом идут Краснодарский край и Свердловская область.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу от гражданина на одинаковые цены на iPhone X и заявила, что проверит ценообразование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 3 ноября, в России стартовали продажи iPhone X, вызвавшие ажиотаж. К началу работы флагманского магазина на Тверской очередь из покупателей растянулась более чем на 300 метров.

В очереди ставились эксперименты: девушка предлагала "отсосать" за iPhone X, но никто не согласился

В паблике Hype в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором поклонница техники просила мужчин, стоявших в очереди к магазину re:Store, подарить ей iPhone Х за минет и уверяла, что готова "душу продать" за гаджет.

"Можем ко мне поехать. А чего ты смеешься? Я тебе отсосу", — навязывалась девушка. "В результате эксперимента ни один из 20 молодых людей так и не согласился променять долгожданный смартфон на минет", — отмечается в паблике.