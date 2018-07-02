Российские операторы связи начали хранить переписки и переговоры для спецслужб

1 июля 2018 года вступили в силу требования "закона Яровой", касающиеся хранения переписки пользователей организаторами распространения информации. Теперь российские операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить на территории РФ звонки, письма, файлы и разговоры клиентов. Правительство предоставило отсрочку лишь по части "тяжелого" интернет-трафика: требования по его хранению начнут исполняться с 1 октября.

Детали по хранению переписки пользователей согласно "закону Яровой" в отношении интернет-компаний были опубликованы 28 июня. Согласно утвержденным правилам, организаторы распространения информации должны хранить данные о переписках в течение полугода с "момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки".

Данное требование затрагивает всех пользователей, зарегистрировавшихся или авторизовавшихся с помощью сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ, либо указавших при регистрации документы, выданные российскими госорганами.

В документе также указывалось, что интернет-сервисы с 1 июля обязаны в установленном порядке предоставлять сообщения уполномоченным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или "обеспечение безопасности Российской Федерации".