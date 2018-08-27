Российские хакеры пытались взломать Константинопольский патриархат

Хакерская группа Fancy Bear с 2015 года пыталась взломать электронные ресурсы константинопольского патриарха Варфоломея и других православных иерархов. К такому выводу пришли журналисты агентства Ассошиэйтед пресс, проанализировав список получателей фальшивых писем этой группы.



Как писала Би-би-си, Варфоломей может одобрить создание на Украине собственной независимой от РПЦ церкви, а Fancy Bear, по мнению американских властей и нескольких частных компаний в сфере кибербезопасности, связана с российской военной разведкой.

В 2017 году американская компания Secureworks предоставила Ассошиэйтед пресс список из 4,7 тыс. адресатов фальшивых писем Fancy Bear. В списке указаны лишь мишени хакеров — удалось ли их взломать, неизвестно.

После публикации Ассошиэйтед пресс Би-би-си смогла подтвердить, что по крайней мере три адреса электронной почты, используемые вселенским патриархатом, входили в список целей Fancy Bear, собранный исследователями компании Secureworks.

Считается, что для взлома Fancy Bear используют две тактики. Одна предполагает рассылку документов, в которых содержится шпионское программное обеспечение. Именно эта тактика, по данным Ассошиэйтед пресс, была использована в случае с Константинопольским патриархатом: шпионское ПО было замаскировано под письмо пресс-секретаря патриарха Варфоломея Никоса-Гиоргоса Папакристу.

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"Дорогие Иерархи, Отцы, Братья и Сестры во Христе! — говорилось в фальшивом письме. — Для меня очень большая радость служить Церкви на этой должности. Некоторые предложения о том, как наладить отношения с общественностью и прессой, приводятся в прилагаемом файле".

Вложенный файл, по мнению исследователей, и активировал шпионскую программу. Папакристу, от имени которого было направлено письмо, сказал агентству, что "не хочет быть частью этой истории".

Другая тактика — фишинг: письмо хакера отправляет жертву на фальшивую страницу электронной почты, где предлагается ввести пароль. Заполучив пароль, хакеры похищают данные почты.

Именно так Fancy Bear похитила данные Демпартии США перед президентскими выборами 2016 года, считают американские власти. Причем членами группы следователи США называют сотрудников Главного управления генштаба министерства обороны России (более известно как ГРУ). К таким же выводам пришли эксперты из компаний Crowdstrike и FireEye.

13 июля министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников ГРУ во взломе серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародовании информации, полученной от хакеров.

Российские власти отрицают любую связь с хакерами.

В 2017 году Би-би-си писала, как Fancy Bear рассылала фишинговые письма российским журналистам, сотрудникам некоммерческих организаций и оппозиционерам. Среди получателей писем был один сотрудник Русской службы Би-би-си.

Кто такой Варфоломей?

По данным Ассошиэйтед пресс, 78-летний патриарх Варфоломей не использует электронную почту — имейлами, в том числе от его имени, обмениваются его помощники. Как выяснили журналисты, в список потенциальных (и, возможно, состоявшихся) жертв хакеров также входили митрополиты и другие православные деятели Турции.

Варфоломей стал константинопольским патриархом в 1991 году. Другое название его титула: вселенский патриарх.

Исторически Константинопольский патриархат претендует на первенство в православном мире — в частности, он считает, что имеет право предоставлять автокефалию тем церквям, которые обратятся к вселенскому патриарху с такой просьбой.

В апреле 2018 года с просьбой предоставить автокефалию украинскому православию к Варфоломею обратились президент Украины Петр Порошенко, Верховная рада Украины, а также иерархи двух украинских церквей, ныне не признанных мировым православием — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

В Русской православной церкви считают, что Константинопольский патриархат не может предоставлять автокефалию своим единоличным решением и что оно должно быть следствием компромисса всех существующих поместных церквей. В РПЦ считают Украину своей каноничной территорией, а единственной православной церковью, которая может легитимно функционировать в этой стране, называют Украинскую православную церковь Московского патриархата, входящей в структуру РПЦ.

Представители РПЦ говорят, что предоставление части украинского православия автокефалии может привести к обострению межконфессиональных отношений на Украине и даже к кровопролитию.

Тем не менее, собеседники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах называют очень вероятным предоставление украинскому православию Томоса об автокефалии (грамоты о независимости) до конца этого года.

Этот вопрос будет обсуждаться на Синаксе — съезде всех епископов Константинопольского патриархата, — который состоится в Стамбуле 1-3 сентября.

В преддверии этого мероприятия, 31 августа, константинопольского патриарха посетит московский патриарх Кирилл. Проблема предоставления автокефалии украинской церкви будет одной из главных тем переговоров патриархов.

Не исключено, что Кирилл будет использовать найденный хакерами компромат, чтобы переубедить Варфоломея давать Украине автокефалию или, по крайней мере, отстрочить это решение, полагает источник Би-би-си, близкий к Константинопольскому патриархату.

Собеседник Би-би-си уточняет, что во вселенском патриархате осведомлены об этих планах и соответствующим образом "выстраивают оборону".