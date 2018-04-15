15.04.2018, 13:19

Российские депутаты встретились с Асадом: он в хорошем настроении и хвалит советское оружие

 (84)
NEWSru.com
EST 1
Vladimir Putin ja Bašar al-Assad
Foto: Alexei Druzhinin, RIA Novosti

Делегация депутатов из России в воскресенье в Дамаске встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом. Россияне транслировали после встречи исключительно бодрые и лестные заявления: Асад в хорошем настроении, хвалит советские системы ПВО и обещает не пускать в Сирию западные нефтяные компании. Он принял приглашение делегатов посетить Россию.

Делегация из России посетила Асада на следующий день после ракетной атаки, которую осуществили США, Великобритания и Франция в ответ на химатаку в сирийской Думе, жертвами которой стали десятки людей. Атаку западных союзников сирийский президент назвал актом агрессии.

Депутат Сергей Железняк заявил РИА "Новости", что Асад в ходе встречи "положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным".

Глава делегации, руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, рассказал ТАСС, что Асад назвал сумму, необходимую для восстановления экономики страны — это 400 млрд долларов. Саблин добавил, что Асад не ждет для работы в Сирии западные нефтяные компании, а у российских компаний, наоборот, будут преференции.

Договор о сотрудничестве могут подписать провинция Дамаск и Московская область, передает "Интерфакс". Тартус может заключить такой же договор с Севастополем.

Саблин также передал слова Асада о том, что Сирия продолжит свое развитие, "не обращая внимание на действия Запада". По его словам, после ударов народ Сирии еще больше объединился и перестал бояться НАТО.

Железняк добавил, что Асад на встрече принял приглашение в Россию и посетит Ханты-Мансийский АО.

ТОП

В ночь на субботу президент США Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ








Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-20% Meeste käekell Police HORIZON PL.15246JSB/02M
159,- €
127,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Kiev
69,- €
27,60 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Tokyo
69,- €
27,60 €

Российские депутаты встретились с Асадом: он в хорошем настроении и хвалит советское оружие

15.04.2018
Делегация депутатов из России в воскресенье в Дамаске встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом. Россияне транслировали после встречи исключительно бодрые и лестные заявления: Асад в хорошем настроении, хвалит советские системы ПВО и обещает не пускать в Сирию западные нефтяные компании. Он принял приглашение делегатов посетить Россию.
Подробнее





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ