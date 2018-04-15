Российские депутаты встретились с Асадом: он в хорошем настроении и хвалит советское оружие

Делегация депутатов из России в воскресенье в Дамаске встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом. Россияне транслировали после встречи исключительно бодрые и лестные заявления: Асад в хорошем настроении, хвалит советские системы ПВО и обещает не пускать в Сирию западные нефтяные компании. Он принял приглашение делегатов посетить Россию.
Делегация из России посетила Асада на следующий день после ракетной атаки, которую осуществили США, Великобритания и Франция в ответ на химатаку в сирийской Думе, жертвами которой стали десятки людей. Атаку западных союзников сирийский президент назвал актом агрессии.
Депутат Сергей Железняк заявил РИА "Новости", что Асад в ходе встречи "положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным".