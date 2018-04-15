Российские депутаты встретились с Асадом: он в хорошем настроении и хвалит советское оружие

Глава делегации, руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, рассказал ТАСС, что Асад назвал сумму, необходимую для восстановления экономики страны — это 400 млрд долларов. Саблин добавил, что Асад не ждет для работы в Сирии западные нефтяные компании, а у российских компаний, наоборот, будут преференции.

Договор о сотрудничестве могут подписать провинция Дамаск и Московская область, передает "Интерфакс". Тартус может заключить такой же договор с Севастополем.

Саблин также передал слова Асада о том, что Сирия продолжит свое развитие, "не обращая внимание на действия Запада". По его словам, после ударов народ Сирии еще больше объединился и перестал бояться НАТО.

Железняк добавил, что Асад на встрече принял приглашение в Россию и посетит Ханты-Мансийский АО.

В ночь на субботу президент США Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция.