Российские боты пытались повлиять на выборы в Великобритании

По меньшей мере, 6,5 тысячи ботов в Twitter оказывали поддержку Лейбористской партии и резко критиковали консерваторов. Расследование о вмешательстве в британские выборы опубликовало издание The Sunday Times.
В 2017 году российские боты пытались повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании, поддерживая Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина, сообщает в воскресенье, 29 апреля, издание The Sunday Times. Выводы сделаны на основе исследования, которое журналисты провели совместно с университетом Суонси в Уэльсе.
6,5 тысячи ботов
Исследователи обнаружили в Twitter 6,5 тысячи страниц, связанных с Россией, которые публиковали сообщения в поддержку лейбористов и очерняли их соперников консерваторов. Многие их этих страниц могут быть однозначно идентифицированы как боты: у их владельцев зачастую были типичные для Великобритании женские имена, однако в адресе страницы использовался бессмысленный набор символов, что указывает на их массовое производство. Кроме того, 80% аккаунтов были созданы за несколько недель до голосования в Великобритании, причем особенно интенсивно они действовали именно в ключевые дни выборов.