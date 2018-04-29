29.04.2018, 15:12

Российские боты пытались повлиять на выборы в Великобритании

 (24)
Deutsche Welle
EST 1
Suurbritannia parlament
Suurbritannia parlamentFoto: LEON NEAL, AFP

По меньшей мере, 6,5 тысячи ботов в Twitter оказывали поддержку Лейбористской партии и резко критиковали консерваторов. Расследование о вмешательстве в британские выборы опубликовало издание The Sunday Times.

В 2017 году российские боты пытались повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании, поддерживая Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина, сообщает в воскресенье, 29 апреля, издание The Sunday Times. Выводы сделаны на основе исследования, которое журналисты провели совместно с университетом Суонси в Уэльсе.

6,5 тысячи ботов

Исследователи обнаружили в Twitter 6,5 тысячи страниц, связанных с Россией, которые публиковали сообщения в поддержку лейбористов и очерняли их соперников консерваторов. Многие их этих страниц могут быть однозначно идентифицированы как боты: у их владельцев зачастую были типичные для Великобритании женские имена, однако в адресе страницы использовался бессмысленный набор символов, что указывает на их массовое производство. Кроме того, 80% аккаунтов были созданы за несколько недель до голосования в Великобритании, причем особенно интенсивно они действовали именно в ключевые дни выборов.

По данным экспертов, 9 из 10 сообщений, отправленных с подобных страниц, хвалили деятельность лейбористов. В то же время 9 из 10 записей в отношении консерваторов содержали резкую критику. Охват ботов достигал миллионов пользователей Twitter.

Небывалая поддержка лейбористов

Часто боты одновременно публиковали одинаковые сообщения. В частности, когда СМИ подвергли Джереми Корбина критике за то, что он не знал стоимость одной из ключевых программ своей партии, сразу 34 страницы в Twitter опубликовали одну и ту же запись, в которой говорилось, что журналистам следует уважать лидера лейбористов.

В результате выборов партия Корбина получила необычайную поддержку: свои голоса за лейбористов отдали 40% избирателей, притом что на предыдущих выборах им удалось набрать всего 25 процентов.

ТОП

Лейбористская партия отвергает обвинения

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Мэт Хэнкок призвал Twitter обнародовать масштабы проблемы и принять меры, чтобы впредь предотвращать подобные атаки. "Вмешательство в демократические выборы другой страны абсолютно неприемлемо для любого государства. Социальные сети должны принять меры, чтобы защитить наши демократические принципы ведения дискуссий, и раскрыть то, что они знают", — подчеркнул Хэнкок.

В свою очередь, Лейбористская партия отвергла все обвинения. Представители партии на запрос The Sunday Times заявили, что они никогда не платили за подобные услуги и ничего не знают о ботах, оказывавших им поддержку в соцсетях. По мнению лейбористов, российское правительство, напротив, поддерживало на выборах консерваторов. "Предлагаемые лейбористами жесткие меры в отношении неплательщиков налогов, неудавшейся приватизации и коррумпированных олигархов противоположны консервативной философии Владимира Путина и Терезы Мэй, а также их супербогатых сторонников", — заявил пресс-секретарь Лейбористской партии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Успеть до 3.5 лет: петербургский профессор — о ”синдроме маугли” и изучении эстонского языка в говорящих по-русски семьях

29.04.2018
Кто из нас хотя бы раз в жизни не произносил или не слышал фразу: ”Не могу выучить эстонский, слишком уж трудный язык”… Справедливости ради следует признать: большое количество дифтонгов, наличие побочных ударений и три степени длины звуков, дающие слову разное значение — не облегчают задачи освоения эстонского. Нельзя сбросить со счетов и отсутствие у жителей Ида-Вирумаа разговорной практики, и недостаток времени для занятий на языковых курсах, и — чего уж греха таить — природную леность.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100151
139,- €
-35% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPGYB/02
99,- €
64,35 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Нарвитянка спросила премьера Ратаса: ”Почему правительство одобрило бомбардировку Сирии, не посоветовавшись с народом?”

29.04.2018
На прошлой неделе в Нарве побывал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В ходе рабочей встречи с представителями местного самоуправления Юри Ратас обсудил проект правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа и рассказал о принятых правительством решениях по бюджетной стратегии Эстонии, пишет ”Нарвская газета”.
Подробнее

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Тянак лидирует на аргентинском этапе чемпионата мира по авторалли. Удастся ли ему сегодня закрепить успех?

29.04.2018
На дорогах Аргентины проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Перед заключительным днем уверенно лидирует эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший 10 скоростных участков из 15.
Подробнее

Государственная программа поддержки Ида-Вирумаа осталась без семи миллионов евро

29.04.2018
Хотя премьер-министр Юри Ратас и другие члены правительства говорили о том, что в ходе обсуждения стратегии госбюджета нашли дополнительные средства для ида-вируской программы, денег уезду на самом деле достанется гораздо меньше, чем планировалось ранее, сообщает ”Северное побережье”.
Подробнее