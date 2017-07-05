Российские бомбардировщики Ту-95 нанесли удар ракетами по ИГ в Сирии

Самолеты ударили высокоточными ракетами Х-101 с дальности около 1 тыс. км. Они уничтожили три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат в Сирии.

Российские Ту-95МС, взлетевшие с территории России, нанесли удар крылатыми ракетами X-101 по объектам террористической организации ”Исламское государство” (ИГ) в Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.​

”В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля”, — заявили в оборонном ведомстве.

По этим данным, удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 были совершены с дальности около 1 тыс. км.

Истребители Су-30, которые базируются на аэродроме Хмеймим, прикрывали бомбардировщики в воздухе, заявили в Минобороны.​ ”После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования”, — заключили в министерстве.

Крылатая ракета воздушного базирования Х-101 изготовлена с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности, рассказали в Минобороны. Дальность поражения целей достигает 4,5 тыс. км.

Последний раз стратегические бомбардировщики Ту-95 наносили удары по объектам ИГ в Сирии в феврале. Тогда удары нанесли по базовым лагерям и центрам подготовки боевиков, а также ”пункту управления одного из крупных отрядов ИГ”. Минобороны рапортовало о успешном поражении всех назначенных целей.

До этого ​российские бомбардировщики нанесли авиаудар по позициям ИГ в Сирии в августе 2016 года. Тогда в операции участвовали ТУ-22МЗ, которые ударили ​осколочно-фугасными боеприпасами и уничтожили полевой лагерь подготовки террористов, склад с оружием, боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Минобороны также отчиталось о ликвидации ”большого числа боевиков”.