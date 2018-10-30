30.10.2018, 14:36

Российские атомные подлодки перестали быть "невидимыми" для США

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Deutsche Welle
EST 1
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фото иллюстративноеFoto: AFP, AFP/Scanpix

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) перестали быть "невидимыми" для США, их могут легко обнаруживать американские военные самолеты. Об этом пишет издающийся в РФ еженедельник "Военно-промышленный курьер" в выпуске за 23-29 октября. Издание указывает, что США "активно отрабатывают новые способы обнаружения подлодок", передает Deutsche Welle.


По информации журнала, офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета Orion (в оригинале он — по-видимому, ошибочно — назван кораблем. — Ред.) на карту расположения российских АПЛ в ходе учений. "Все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших лодок", отмечает автор материала Максим Климов, делая вывод, что американский самолет-разведчик даже не искал субмарины, а направлялся к конкретной точке.

"Орион" выходил без каких-либо галсов точно на российскую подлодку, сбрасывал буй и шел к следующей", подчеркивается в публикации.

Издание также обращает внимание на отставание уровня шумности четвертого поколения российских подлодок от многоцелевых атомных субмарин ВМС США не менее чем на 10 децибел. При этом, как показывают исследования, при одинаковом уровне шумности многоцелевые подводные лодки "Северодвинск" и "Казань", очевидно, развивают значительно меньшую скорость, чем американские подлодки типов Virginia и Seawolf. "И это крайне серьезный тактический недостаток, последствия которого нами не вполне осознаны", — подчеркивает "Военно-промышленный курьер".

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