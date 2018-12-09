Российская разведка проникла повсюду

Говоря об этих инструментах, он упомянул мобильные телефоны, социальные сети и безналичные расчеты.

Директор СВР признался, что сам пользуется интернетом и мобильным телефоном, но только вне своего служебного кабинета. Приходя на работу, Нарышкин, по его словам, отключает мобильник и уносит в дальнюю комнату. Единственное исключение он делает для телевизора, который охарактеризовал как надежный.

Нарышкин также рассказал, что его ведомство взаимодействует с разведками ”практически всех континентов”, а сам он в статусе главы спецслужбы посетил с рабочими визитами 22 страны. По мнению директора СВР, информация о его поездке в США в январе текущего года просочилась в прессу из-за того, что он летел обычным рейсом ”Аэрофлота”, и его как довольно известную личность мог опознать кто-то из журналистов.

Это не первое за последние недели появление руководителя внешней разведки в публичном поле: в конце ноября Нарышкин, также занимающий пост председателя организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России, предложил Минкульту поддерживать рэперов.