В России четвертая часть продуктов является фальсификатом. Об этом завил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, передает РИА Новости.

”Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции”, — сказал Алексеенко. Он уточнил, что речь идет о фальсификации всех видов продуктов, кроме яиц.

По его словам, компании, которые производят ”нормальную продукцию”, оказываются в крайне невыгодном положении. Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности”, — резюмировал он.

Ранее 13 января министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что, по оценкам ведомства, доля нелегально произведенной алкогольной продукции в России достигает половины рынка. Чиновник также отметил, что Минпромторг поддерживает увеличение минимальной розничной цены на водку, но размер повышения ”необходимо обсуждать”.