Роспотребнадзор заявил о вспышке гепатита А в Европе. Правда ли это?

Роспотребнадзор предупредил российских граждан об опасности поездок в Европу: там, мол, свирепствует эпидемия гепатита А. DW решила разобраться.

Роспотребнадзор сообщил очередную страшилку: в Западной Европе якобы наблюдается вспышка гепатита А, причем большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имевших секс с мужчинами. Роспотребнадзор предупреждает российских граждан об "эпидемии" и советует учитывать это предупреждение при планировании поездок.

То есть, оказывается, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия и другие страны "Гейропы" только кажутся здоровыми, а на самом деле… Так ли это? Действительно ли опасность столь велика? И как обстоит дело в самой России?

Прежде всего, надо сказать несколько слов о гепатите А. Гепатит — это воспалительное заболевание печени, как правило, вирусного происхождения. Есть несколько типов — от A до G. Гепатит А (его еще называют болезнью Боткина) — самый, так сказать, неопасный из них. По данным Всемирной организации здравоохранения, "во многих случаях инфекции протекают в легкой форме, большинство людей полностью выздоравливает, и у них остается иммунитет к последующим инфекциям вируса гепатита А". Правда, если речь идет о людях, у которых больная печень, то последствия могут быть и тяжелыми.

В чем причины распространения вируса?

Как подчеркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения, вирус гепатита А чаще всего передается при потреблении загрязненных пищевых продуктов или воды. Поэтому он и распространен, в основном, в странах с плохой гигиенической ситуацией (прежде всего, в Африке и Юго-Восточной Азии). "Секс мужчин с мужчинами" тоже может стать причиной распространения вируса, но среди основных эксперты его не называют.

В апреле российские СМИ, цитируя подобное предупреждение Роспотребнадзора, ссылались на "неправительственную организацию" NAM, которая сообщила о вспышке гепатита А среди людей, практикующих гомосексуальные связи. Ну, во-первых, NAM — не организация, а сайт, который занимается мониторингом. Во-вторых, в цитируемом сообщении, в котором речь шла о двух возможных очагах заболевания — фестивалях в Испании и Бельгии, говорилось также буквально следующее: "Неизвестно, заразились ли приехавшие туда в результате сексуальных контактов или из-за загрязненных пищи и воды".

Гепатит в России

Но самое интересное — цифры. По данным NAM, с февраля 2016 года по апрель 2017 года вирусом гепатита А заразились 287 человек из 13 стран Европы. По нынешним данным Роспотребнадзора, и стран больше — 20, и случаев заболевания — 2873, то есть в десять раз больше. Как бы то ни было, но российское ведомство называет это эпидемическим подъемом заболеваемости гепатитом А.

Но что же тогда говорить о самой России? Здесь, по сообщению того же Роспотребнадзора, заболеваемость острым гепатитом А только за январь-июль этого года возросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Абсолютных цифр Роспотребнадзор здесь не дает, но их легко подсчитать.

В том же сообщении Роспотребнадзора о статистике инфекционной заболеваемости в Российской Федерации говорится, что заболеваемость гепатитом А составила 4,06 на 100 тысяч населения. То есть в абсолютных цифрах почти 5800 человек. Даже если принять не апрельские, а октябрьские данные Роспотребнадзора по Европе, то это вдвое больше, чем в 20 странах странах Старого Света вместе взятых, в которых якобы "разгуливает гепатит", как пишет, например, агентство Росбалт, и о поездках в которые предупреждает Роспотребнадзор!

На самом деле положение обстоит еще хуже. Согласно разным оценкам экспертов, в России живут около трех миллионов человек с гепатитом В и от одного до пяти миллионов (точных цифр нет) — с гепатитом С, куда более опасными, чем гепатит А. При этом очень плохо обстоят дела с лечением этих тяжелых форм вирусного гепатита, которые чаще всего могут привести к летальному исходу.

Как сообщил эксперт того же Роспотребнадзора по мониторингу за вирусными гепатитами Владимир Чуланов, лишь 500 тысяч больных гепатитом С в России находятся на диспансерном наблюдении. Но даже из них за последние пять лет меньше 9 тысяч получили лечение (отпускается слишком мало денег, нет необходимых препаратов). Это менее двух процентов больных!

Кто предупредит остальных о возможных последствиях? Может быть, Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека? Так, между прочим, официально называется Роспотребнадзор.