Роспотребнадзор предложил штрафовать за ввоз санкционных продуктов

Федеральная служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает штрафовать граждан за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров.

Проект закона, предусматривающий внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и дополнение его новой статьей, размещен на портале regulation.gov.ru.

"Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой", — говорится в документе.

Кроме того, предлагается штрафовать должностных лиц на сумму от 30 тысчя до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Читать еще

Штраф для юридических лиц предлагается установить в размере от 75 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без нее.

Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады в 2014 году. Эти действия стали ответом на санкции, которые Запад ввел после воссоединения Крыма с Россией. 1 июля 2016 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продовольственного эмбарго России до 31 декабря 2017 года.

По мнению министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, продовольственное эмбарго сохранится еще в течение года-двух.