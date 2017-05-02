Роскомнадзор заблокировал в России четыре мессенджера

Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, передает gazeta.ru.

Об этом РИА ”Новости” сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

”Да, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса этих сервисов”, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ампелонский подчеркнул, что реестр организаторов распространения информации планомерно наполняется.

”Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом”, — пояснил пресс-секретарь.

Первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России Роскомнадзором произошел в конце 2016 года. Так, 17 ноября на основании решений судов ведомство внесло в реестр соцсеть LinkedIn.