27.04.2018, 09:05

Роскомнадзор заблокировал сетевые адреса "Фейсбука", "ВКонтакте" и "Яндекса"


bbcrussian.com
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FacebookFoto: DADO RUVIC, REUTERS

Сетевые адреса крупных технологических компаний и интернет-сервисов появились в "черном списке" Роскомнадзора в ночь на 27 апреля. Под блокировки попали три сетевых адреса соцсети "Фейсбук" и один — соцсети "ВКонтакте", а также пять адресов компании "Яндекс".

Также в списке оказались сетевые адреса "Твиттера", "Одноклассников", Yahoo! и LiveInternet — всего около двухсот IP.

Би-би-си удостоверилась в том, что эти сетевые адреса попали в официальный реестр блокировок. В реестре запрещенной информации было указано, что доступ к адресам ограничен по требованию Генпрокуратуры.

Несколько часов спустя адреса пропали из списка блокировок. Роскомнадзор случившееся пока не прокомментировал.

До этого Роскомнадзор требовал от провайдеров ограничить доступ лишь к облачным серверам компаний, которые предоставляют сетевые адреса мессенджеру Telegram.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Ведомство внесло Telegram в реестр запрещенных сайтов приступило к его блокировке.

Исполняя это решение, ведомство за полторы недели заблокировало 18 млн сетевых адресов, в том числе используемых другими компаниями.

Основатель Telegram Павел Дуров тогда заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, однако предупредил, что без использования VPN (виртуальных частных сетей) и прокси-серверов (промежуточных серверов) Telegram все же может быть временами недоступен.

На "горячую линию" международной группы "Агора" поступили обращения порядка 70 компаний (владельцев других интернет-сервисов и сайтов), которые полагают, что в их работе происходят сбои из-за действий Роскомнадзора.

"Арендовав инфраструктуру у Amazon и Google, Telegram получил сотни IP-адресов и сделал свою систему распределенной: пользователи получили большое количество точек входа под другими IP-адресами, не внесенными в черный список Роскомнадзора", — объяснял Би-би-си руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО "ТСС" Илья Шарапов.

В ведомстве, однако, заявили, что информация о блокировках законопослушных сервисов недостоверна, и объявили о создании собственной "горячей линии".

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