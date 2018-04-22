22.04.2018, 13:00

Роскомнадзор заблокировал Google

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Lenta.ru
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Google
фото иллюстративноеFoto: LEON NEAL, AFP

Роскомнадзор частично заблокировал поисковую систему Google, сообщает портал prometheus.ru.

Согласно данным последней выгрузки Роскомнадзора, ведомство направило провайдерам для блокировки несколько IP-адресов, в числе которых оказались адреса главной страницы поиска google.com. Адреса заблокированы по решению Генпрокуратуры от 16 апреля (21-31-2018).

Пользователи сообщают об отсутствии доступа к поисковику последние 24 часа. По данным тепловой карты сбоев на сайте DownDetector, наиболее серьезные проблемы наблюдаются на Европейской части России, преимущественно на юге, и в Красноярском крае, а также на территории Украины.

По данным ”Роскомсвободы”, на данный момент в реестре запрещенных сайтов находится 1 581 481 IP-адрес Google.

Массовые блокировки адресов Google и Amazon начались 16 апреля, когда Роскомнадзор приступил к исполнению решения Таганского суда Москвы о запрете работы мессенджера Telegram на территории России. Под блокировку попадали адреса, которые позволяли мессенджеру оставаться доступным. Кроме того, надзорное ведомство блокирует VPN и прокси-серверы, через которые можно обходить блокировку сайтов, попавших в черный список регулятора. 20 апреля сообщалось об ограничении доступа к 18 VPN и прокси.

Поводом для блокировки Telegram послужил отказ его создателя Павла Дурова предоставлять ФСБ алгоритмы шифрования переписки. Дуров заявил, что намерен потратить миллионы на поддержку сервисов, позволяющих Telegram работать в обход блокировок.

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