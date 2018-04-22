Роскомнадзор заблокировал Google

Роскомнадзор частично заблокировал поисковую систему Google, сообщает портал prometheus.ru.

Согласно данным последней выгрузки Роскомнадзора, ведомство направило провайдерам для блокировки несколько IP-адресов, в числе которых оказались адреса главной страницы поиска google.com. Адреса заблокированы по решению Генпрокуратуры от 16 апреля (21-31-2018).

Пользователи сообщают об отсутствии доступа к поисковику последние 24 часа. По данным тепловой карты сбоев на сайте DownDetector, наиболее серьезные проблемы наблюдаются на Европейской части России, преимущественно на юге, и в Красноярском крае, а также на территории Украины.

По данным ”Роскомсвободы”, на данный момент в реестре запрещенных сайтов находится 1 581 481 IP-адрес Google.