Роскомнадзор требует от Facebook объяснить ограничение доступа к российским СМИ

Роскомнадзор обратился к руководству компании Facebook с просьбой объяснить ситуацию с ограничением доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в соцсети, передает РИА ”Новости”.

”Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактом ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в одноименной социальной сети, а также в принадлежащем компании Facebook сервисе Instagram”, — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что рассматривают подобные действия как продолжение ”недружественной политики в отношении российских пользователей” со стороны компании. В частности, в тексте письма Роскомнадзора указывается, что такое ограничение доступа ”ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России”.

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