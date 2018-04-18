18.04.2018, 10:30

Роскомнадзор приготовился заблокировать Facebook до конца 2018 года

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Интерфакс
EST
Роскомнадзор приготовился заблокировать Facebook до конца 2018 года
REUTERS/Dado Ruvic

Роскомнадзор уже в 2018 году может заблокировать Facebook, если тот не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России, сообщил глава ведомтсва Александр Жаров в интервью газете "Известия" в среду.

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - сказал Жаров.

"Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства", - отметил он.

Жаров рассказал, что встречается с представителями Facebook "где-то раз в полгода".

"При этом постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", - пояснил глава Роскомнадзора.

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