Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. Иск подан в Таганский районный суд Москвы, передает "Медуза".

”Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной пункта 4.1 статьи 10.1 данного закона [„Об информации”]”, — говорится в заявлении.

Источники ”Интерфакса” также сообщают, что ведомство подало иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. Идет ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.

Ранее Роскомнадзор дал Telegram срок до 4 апреля, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.

В декабре 2017 года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования в соответствии с ”законом Яровой”.