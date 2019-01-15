Роскомнадзор опять потребовал от Google фильтровать контент



Он добавил, что в конце февраля Роскомнадзор проверит соблюдения этой нормы российского законодательства.

”У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе”, — уточнил Ампелонский.

Ранее сообщалось, что Google не стал обжаловать полумиллионный штраф Роскомнадзора.