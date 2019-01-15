15.01.2019, 12:20

Роскомнадзор опять потребовал от Google фильтровать контент

 (1)
Gazeta.ru
EST
Google
фото иллюстративноеFoto: MIKE BLAKE, REUTERS

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента. Об этом сообщает РИА ”Новости”.


Он добавил, что в конце февраля Роскомнадзор проверит соблюдения этой нормы российского законодательства.

”У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе”, — уточнил Ампелонский.

Ранее сообщалось, что Google не стал обжаловать полумиллионный штраф Роскомнадзора.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии