Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Открытой России" на территории Российской Федерации.

О блокировке сайта на территории России сообщается как на самом веб-ресурсе, так и на сайте Роскомнадзора.

На сайте регулятора указано, что "искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года No 149-ФЗ" 11 декабря 2017 года.

Указанная в реестре Роскомнадзора статья гласит: "В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, включая случай поступления уведомления о распространении такой информации от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители направляют требование в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию".

Главный редактор сайта Вероника Куцылло сказала в интервью Би-би-си: "Сейчас о причине я могу судить только по надписи, которая возникает при попытке зайти на сайт — заблокировали за якобы какую-то экстремистскую информацию. Экстремизма на сайте "Открытой России" никогда не было, нет и не будет".

"Никаких предупреждений нам не поступало — во всяком случае, я их не видела, — продолжила Куцылло. — Предполагаю, что это общее распоряжение, распространяющееся на всех крупных провайдеров, на маленьких и средних — нет (они не ограничили доступ к сайту). Будет разбираться, продолжать работать, сайт не закроется, будем делать все то, что и всегда".

Отвечая на вопрос Би-би-си, есть ли план на случай отказа Роскомнадзора восстановить доступ к ресурсу, Куцылло отметила, что "всегда есть варианты", например, "зеркала".

Шеф-редактор сайта Сергей Простаков уточнил, что ресурс заблокирован "за призывы к беспорядкам. Конкретный материал не знаем. Внесены Генпрокуратурой. Ещё не все заблокировали , но к утру уже точно будем недоступны".

"Одно предупреждение от РКН [Роскомнадзора] было ещё в 2016 году, в первой половине. Продолжим работать пока в социальных сетях", — рассказал он Би-би-си.

В "Твиттер"-аккаунте "Открытой России" также высказывается предположение, что основанием для блокировки могло стать также признание "нежелательной организацией" лондонского офиса "Открытой России", с которым российская организация себя не связывает: