Росгвардия закупила лазерное оружие, способное оглушить и ослепить целый митинг. Его спрячут в неприметные "Газели"

Система состоит из лазерных излучателей, оглушающих и ослепляющих нарушителей, сообщается на сайте госзакупок, на документ обратили внимание "Открытые медиа".

Излучатели установлены на обычные "Газели", выкрашенные по особому требованию заказчика в мышино-серый цвет.

Предполагается, что излучатели будут воздействовать на нарушителей в виде "акустического давления" — оно будет ощущаться на расстоянии 10 метров в 135 децибел. 130 децибел является для человека болевым порогом, при воздействии 135 дБ возможна контузия. Шум в 135-145 децибел — это возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Кроме того, СКНВ будет создавать мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека.

Если говорить о мировом опыте, издание отмечает, что Росгвардия, вероятно, станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие. Подобные системы только разрабатываются, в частности, для британской полиции и армии США.

Контракт на поставку спецтехники заключен Росгвардией с ООО "АСБ Плюс", принадлежащей Михаилу Анцелевичу — доктору технических наук и автору монографии "Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма".