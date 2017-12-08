Росатом: рутений над Европой мог быть следом сгоревшего спутника

Радиоактивный рутений мог появиться в небе над Россией и Европой из-за какого-нибудь спутника, который сгорел в атмосфере, заявил Росатом по итогам работы специальной комиссии.

Версию об аварийном выбросе на комбинате "Маяк" в Челябинской области Росатом отвергает.

В случае выброса из одного источника облако не могло бы пройти путь в 2,5 тыс. км, считают российские специалисты. Разброс территорий, затронутых загрязнением, а также отсутствие данных о наличии рутения-106 на участках между Южным Уралом и Восточной Европой привели их к мысли, что изотоп попал в атмосферу не с земли, а из космоса.

Гипотеза о том, что радиоактивное вещество попало в атмосферу в результате падения на Землю искусственного спутника, оборудованного термоэлектрическим генератором с рутением, уже выдвигалась.

Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало падений спутников в период, когда облако загрязняющих веществ прошло с Урала до Европы, сообщал Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (ISRN).

"Сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов, который явился внешним по отношению к упомянутым территориям. Таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью", — говорится в сообщении российской межведомственной комиссии, в состав которой, помимо Росатома, входили эксперты Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН и федерального медико-биологического агентства, подчиненного минздраву России.

При этом Росатом особо упомянул, что в Румынии, где 30 сентября был отмечен высокий уровень рутения-106, находится АЭС и ядерный исследовательский центр.

Российское расследование обстоятельств выброса радиации на этом не закончено — правительство создало еще одну межведомственную рабочую группу, в которую включены Росгидромет и технические ведомства.

От Урала до Италии

29 сентября европейские станции мониторинга обнаружили повышение радиоактивного фона в атмосфере Европы, сообщила немецкая федеральная служба по защите от радиации.

Радиоактивный рутений-106 впервые был обнаружен 3 октября в Италии.

Начиная с 6 октября, уровни содержания элемента в атмосфере снижались. К ноябрю европейские станции перестали фиксировать его наличие, отмечалось в отчете IRSN.

Основной версией выброса экологическая организация "Гринпис России" назвала возможную аварию при захоронении отработанного ядерного топлива на комбинате "Маяк" в Челябинской области.

В конце сентября — начале октября Росгидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений в пунктах отбора проб Аргаяш и Новогорный Челябинской области. Радиационный фон на этих пунктах превысил уровни предыдущего месяца в сотни раз.

Тогда российская метеорологическая служба сообщила, что из-за погодной обстановки в южной части Западной Сибири, на Южном Урале, в Прикаспийской низменности и Предкавказье загрязняющие вещества переместились вместе с воздушными массами в Средиземноморье, а позже — на север Европы.

Также загрязнение рутением-106 было выявлено в пунктах сбора проб на юге Урала, в Татарстане, в Ростовской и Волгоградской областях, говорилось в материалах Росгидромета.

Этот радиоактивный изотоп рутения — самый долгоживущий. Период полураспада рутения-106 превышает один год.

Главный онколог Челябинской области заявлял, что если радиоактивный выброс и был, он не нанес ущерба здоровью. Чиновник посоветовал тем, кто опасается за свое здоровье в связи с сообщениями о рутении, смотреть футбол и пить пиво.