Роман Абрамович после проблем с продлением британской визы получил паспорт Израиля

Российский миллиардер Роман Абрамович, у которого возникли проблемы с продлением британской визы, репатриировался, получив паспорт Израиля. Об этом сообщает NEWSru Israel со ссылкой на информированные источники.

На данный момент ни Министерство внутренних дел Израиля, ни Министерство алии и интеграции, ни представители самого Абрамовича эту информацию не подтвердили.

Позднее местные журналисты уточнили, что, по их данным, после получения нового паспорта Абрамович уже покинул территорию Израиля.

Об израильском гражданстве Абрамовича также сообщили источник RTVI в правительстве Израиля и собеседники газеты "Исраэль а-Йом".

Отметим, что гражданину Израиля не требуется виза для краткосрочных поездок в Великобританию (до шести месяцев).

Местные журналисты отмечают, что на данный момент неизвестно, получил ли Абрамович сразу израильский паспорт ("даркон"). Один из источников NEWSru Israel сообщил, что бизнесмену были выданы все документы, включая паспорт.

Издание подчеркивает, что такая процедура обычно не практикуется, но допустима, так как после принятия "закона о дарконах" новый репатриант может получить паспорт сразу после того, как становится гражданином Израиля.