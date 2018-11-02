02.11.2018, 08:40

Рогозин рассказал о новой российской концепции освоения Луны

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Gazeta.ru
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Kuuvarjutus Tallinnas
Kuuvarjutus TallinnasFoto: Hendrik Osula

Глава ”Роскосмоса” Дмитрий Рогозин рассказал, что новая российская концепция освоения Луны появится в течение двух недель, передает РИА ”Новости”.

”Мы сейчас ждем предложения от Академии наук и научно-технического совета ”Роскосмоса” в ближайшее время. В ближайшие две недели они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне”, — сказал Рогозин.

По его словам, сейчас стоит более масштабная задача, чем та, что была у США в семидесятые годы прошлого века. Он пояснил, что России предстоит не просто высадиться на Луне, но создать там полноценную посещаемую базу.

Ранее сообщалось, что российский космический аппарат для тестирования технологий мягкой посадки на Луну ”Луна-25” будет готов к запуску в 2020 году.

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