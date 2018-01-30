Родственники погибших пассажиров Boeing выиграли иск против Гиркина на 400 млн долларов

Члены семей 25 жертв катастрофы Boeing 777 рейса MH17, в том числе 10 голландских семей, выиграли иск в американском суде, который дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов. Об этом сообщила во вторник, 30 января, нидерландская телепрограмма Zembla.tv, выпускаемая ассоциацией вещателей BNNVARA, со ссылкой на судебные документы.

Дело было возбуждено против лидера пророссийских сепаратистов на Украине Игоря Гиркина (Стрелкова). В 2014 году он занимал должность "министра обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В августе того же года стало известно, что он ушел в отставку и покинул территорию Донбасса. Именно на него американский судья возложил ответственность за гибель Boeing 17 июля 2014 года.

Американский судья вынес вердикт 20 декабря 2017 года. Из опубликованного документа видно, что решение принял окружной суд северного федерального судебного округа Иллинойса. По словам американского адвоката семей Флойда Виснера, суммарная компенсация составила 400 млн долларов: по 20 млн долларов на одного пострадавшего.

Правда, нидерландская программа отмечает, что вероятность того, что члены семей жертв могут фактически получить эти суммы, фактически равна нулю. Гиркин не участвовал в судебном процессе, и его не нашли по его домашнему адресу в Москве.

Виснер рассчитывает на арест его имущества, но боится, что этого будет недостаточно для компенсации миллионного ущерба. "Это дело было не о деньгах, а о справедливости для этих семей, мы хотим привлечь внимание к этому делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", — подчеркнул адвокат.

Гиркин заявил телеканалу "Дождь", что ему "ни тепло, ни холодно" от решения суда. "Поскольку я уже чуть ли не "террорист номер 1 в мире", что мне опасаться? Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет", — сказал Гиркин.

Он предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него". "Я что, против что ли? <…> Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый Boeing, мне не жалко будет помочь людям", — добавил Гиркин.

В феврале 2016 года сообщалось, что представители 17 семей погибших подали иск в суд на Гиркина в американском Чикаго, требуя выплатить 50 млн долларов. Общая сумма иска к Гиркину составила 850 млн долларов.

Аналогичное исковое заявление было подано в Чикаго в июле 2015 года. Тогда выплаты денежной компенсации потребовали 18 семей погибших, а общая сумма иска составила 900 млн долларов. В качестве ответчика была указана еще и компания Malaysia Airlines, затем в заявлении осталась только фамилия Гиркина.

Гиркина обвиняли по трем статьям: внесудебное убийство, сбивание и разрушение самолета и сговор со своим заместителем Сергеем Петровским и с лицами, которые имеют непосредственное отношение к ракетному удару по малайзийскому лайнеру.

Из обнародованного международной следственной группой доклада следовало, что самолет был сбит из ЗКР "Бук", доставленного с территории России. Запуск был осуществлен с сельскохозяйственного поля у поселка Первомайский, находившегося под контролем сепаратистов ДНР.