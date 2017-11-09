Родственники пассажиров разбившегося под Ростовом "Боинга" подали иск на 10 миллионов долларов

Родственники погибших при крушении Боинга 737-800, разбившегося в прошлом году в аэропорту Ростова-на-Дону обратились в суд ОАЭ с иском о взыскании с авиакомпании FlyDubai $10 млн в качестве компенсации. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат истцов Всеволод Сазонов.

"Предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета свидетельствуют о том, что причиной аварии может быть ошибка пилота. До тех пор, пока этот вывод не опровергнут, выплата компенсации является обязательной как в соответствии с международными законами и договорами, так и в соответствии с законом ОАЭ", — сказал Сазонов.

Он уточнил, что исковое заявление в настоящее время подано от двух потерпевших, каждый из которых настаивает на компенсации в $10 млн. Вместе с тем Сазонов добавил, что список истцов может расшириться.

Адвокат отметил, что коллегия гражданской авиации суда эмирата Дубай (ОАЭ) уже приступила к рассмотрению иска.

"Боинг-737-800", выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение 19 марта в 03:42 в аэропорту Ростова-на-Дону при повторном заходе на посадку в сложных метеоусловиях — при сильном боковом ветре и дожде. Между двумя попытками приземлиться прошло более двух часов. Погибли все находившиеся на борту 62 человека — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

Межгосударственный авиакомитет (МАК) в 2016 году установил, что управлявший Boeing пилот, пытаясь увести самолет на круг после неудавшейся из-за сложной погодной обстановки посадки, потерял ориентировку в пространстве и направил самолет вниз, вместо того чтобы набирать высоту. Опытный пилот, как полагают эксперты, оказался во власти своих соматогравитационных иллюзий, то есть проигнорировал показания приборов, прислушавшись к собственным физиологическим ощущениям. Вестибулярный аппарат и "подсказал" летчику ошибочное направление движения к земле.

Как писала газета "Коммерсантъ", дубайский борт был оборудован системой Head Up Display (HUD) — суперсовременной системой индикации параметров на стекле перед глазами летчика. Эксперты предполагают, что именно с ней могла быть связана потеря пилотом пространственной ориентировки. "Боинг-737-800" стал первым в мире разбившимся самолетом с системой HUD.