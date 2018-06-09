09.06.2018, 17:52

Родные жертв крушения ”Боинга” в Донбассе пристыдили Россию

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Lenta.ru
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MH17
MH17Foto: MAKSIM ZMEJEV, REUTERS

Родственники погибших при крушении самолета ”Боинг” MH17 Malaysian Airlines в небе над Донбассом устроили акцию протеста около здания посольства России в Гааге. Об этом сообщает BBC News.

Они установили перед зданием дипмиссии 298 белых стульев по числу погибших в авиакатастрофе. На каждый пустой белый стул они положили по красной розе. Перед первым рядом протестующие установили табличку с надписью ”Справедливость для MH17” (Justice for MH17).

1 июня сообщалось, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности за авиакатастрофу. Однако через пять дней в Амстердаме заявили, что не видят для этого оснований.

25 мая в нидерландском правительстве сообщили, что Россия виновна в крушении ”Боинга” авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

ТОП

Боинг-777” авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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