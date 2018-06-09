Родные жертв крушения ”Боинга” в Донбассе пристыдили Россию

Родственники погибших при крушении самолета ”Боинг” MH17 Malaysian Airlines в небе над Донбассом устроили акцию протеста около здания посольства России в Гааге. Об этом сообщает BBC News.

Они установили перед зданием дипмиссии 298 белых стульев по числу погибших в авиакатастрофе. На каждый пустой белый стул они положили по красной розе. Перед первым рядом протестующие установили табличку с надписью ”Справедливость для MH17” (Justice for MH17).

1 июня сообщалось, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности за авиакатастрофу. Однако через пять дней в Амстердаме заявили, что не видят для этого оснований.