Родители Отто Уормбира рассказали, что их сына пытали в КНДР

Родители американского студента Отто Уормбира рассказали о том, в каком чудовищном состоянии находился их сын, когда его доставили из Северной Кореи в США.

Фред и Синди Уормбир в интервью телеканалу Fox News назвали содержавших их сына северокорейцев "террористами", которые подвергали его систематическим пыткам.

Отто Уормбир был арестован в Пхеньяне и помещен на 17 месяцев в тюрьму за то, что украл из гостиницы агитационный плакат.

В июне 2017 года его выпустили из заключения по медицинским соображениям, и он скончался спустя несколько дней после прибытия на родину.

Американские врачи не обнаружили на теле молодого человека очевидных следов физического насилия, однако томографическое исследование показало тяжелую мозговую травму, сопряженную с сердечной недостаточностью.

Северная Корея последовательно отрицала пытки, заявляя, что с ним обращались "в соответствии с международными правилами", и что в тюрьме он заразился ботулизмом, однако американские врачи не обнаружили его следов у Уормбира.

"Не случайность"

В своем первом интервью СМИ его родители отметили, что теперь настало время рассказать правду о состоянии их 22-летнего сына.

Врачи в США ранее говорили, что молодой человек находился в вегетативном состоянии, однако супруги Уормбиры сказали, что назвать это комой "было бы несправедливо".

Они сообщили, что когда они увидели своего сына [после приезда из КНДР], он "шатался из стороны в сторону, резко дергаясь при этом и издавая воющие, нечеловеческие звуки".

У него была выбрита голова, он был слеп и глух, его руки и ноги были "совершенно деформированы", а на ноге был огромный шрам.

"Было похоже, что кто-то просто взял в руки клещи и переставил ему все нижние зубы. К Отто постоянно применялись пытки, и ему был намеренно причинен физический ущерб Ким Чен Ыном и его режимом. Это не случайность", — заявил Фред Уормбир.

Он также сказал, что правительство не сообщило семье никакой информации от его смерти.

Его жена добавила, что власти КНДР отправили Отто домой, поскольку "не хотели, чтобы он умер на их территории".

Она также пояснила, что семья отказалась проводить вскрытие, поскольку решила, что он достаточно настрадался. "Я хотела, чтобы он все время был со мной", — сказала Синди Уормбир.

Она также призвала людей не ездить в Северную Корею, сказав, что это только играет на руку пропаганде Пхеньяна.

Американским гражданам отныне запрещено ездить в КНДР.

"Выдающееся интервью"

Между тем местные американские газеты подвергли сомнению некоторые заявления, сделанные Уормбирами.

Газета Сincinnati Enquirer сообщила, что получила копию отчета коронера по внешнему осмотру тела Отто Уормбира, где было перечислено несколько небольших шрамов, но ничего, что указывало бы на пытки.

Газета привела ссылку на коронера округа Гамильтон, отметившего в отчете, что зубы молодого человека были "свои, и в хорошем состоянии", и что он скончался, по всей вероятности, от повреждения головного мозга, вызванного кислородным голоданием.

Президент США Дональд Трамп, который имеет обыкновение смотреть новостную программу телеканала "Fox and Friends", написал в "Твиттере", что это было "выдающееся интервью", и что "Отто в Северной Корее ужасно пытали".

Этот президентский комментарий, вероятнее всего, дишь добавит нарастающей напряженности в отношения между КНДР и США, которые уже неоднократно за последнее время обменивались в адрес друг друга обвинениями и угрозами, в том числе и ядерного поражения.

Международное сообщество призывает стороны сбить накал страстей.