Рижская дума: завышенные новогодние тарифы Taxify были незаконными

Многие латвийцы активно жаловались в социальных сетях на резкое подорожание услуг такси вечером 31 декабря и ночью 1 января, неоднократно упоминая существенное повышение тарифов на такси, которые можно вызвать через сервис Taxify. Департамент сообщения Рижской думы сообщил, что допущенное Taxify многократное превышение установленных в Риге тарифов на такси было противозаконным действием.

После новогодних праздников многие латвийцы были возмущены резким взлетов цен на такси, которое можно заказать с помощью Taxify. Читатель Delfi прислал скриншоты с характерным примером цены за поездку.

В департаменте сообщения РД отмечают: в Taxify предупреждали о повышении расценок 31 декабря и 1 января, но подчеркивали, что они будут отвечать максимальному тарифу, установленному правилами Рижской думы.

Согласно правилам Рижской думы №118 "О максимальной плате (тарифах) за перевозку пассажиров и багажа на легковых такси в Риге", максимальные тарифы на услуги такси на административной территории Риги установлены следующим образом:

1.1. тариф за посадку в такси — 2,13 евро (включая НДС);

1.2. тариф за проезд — 0,71 евро за км (включая НДС);

1.3. временной тариф — 0,14 евро за км (включая НДС).

Более высокие тарифы применять запрещено.

Если пассажир сталкивается с тем, что ему предлагают заплатить по двойному тарифу или у него имеются подозрения о несоразмерно завышенной стоимости поездки в такси, то он может незамедлительно вызвать муниципальную полицию, потребовать у таксиста чек и передать его в Контрольную службы для проверки и возможного возбуждения дела об административном правонарушении. Кроме того, пассажир имеет право отказаться оплачивать поездку по завышенному тарифу. Такие рекомендации дает Департамент сообщения РД.

В ведомстве напоминают, что с формальной точки зрения Taxify — это только платформа или "центр обработки звонков в виде мобильного приложения", который сводит клиентов и перевозчиков. Оказанием услуг занимается конкретный перевозчик, который обязан использовать только тарифы, согласованные действующей при РД Лицензионной комиссией коммерческих пассажирских перевозок.

"Если приложение Taxify позволяет сотрудничающим с сервисом водителям повысить тарифы вопреки тому, что указано в лицензии, то водители вынуждены действовать незаконно. Перевозчику за такое действие может грозить административный штраф до 700, а также аннулирование лицензии", — констатируют в департаменте сообщения.

В Taxify прокомментировали повышение тарифов

"В новогоднюю ночь тысячи людей одновременно хотят вызвать такси, и спрос в эту ночь может в 14 раз превышать предложение. Вечером 31 декабря и утром 1 января для всех поездок применялся тариф: посадка — 2,13 евро, поездка — 0,71 евро за км и 0,14 евро за минуту", — пояснила представитель Taxify Лива Перконе.

"Ночью спрос был заметно больше, чем прогнозировалось: десятки тысяч людей хотели попасть из центра Риги домой, а в приложении не было доступных автомобилей. Чтобы быть уверенным в том, что все желающие смогут попасть домой, а у клиентов будет право выбора, Taxify на период от 02:00 до 05:00 ночи использовал алгоритм динамичных цен (так называемый surge pricing), чтобы мотивировать по возможности большее число водителей пользоваться приложением. Этот алгоритм мотивирует увеличение числа водителей, использующих приложение, помогает удовлетворить спрос и успешно работает в Литве, Эстонии и других странах, где действует Taxify. Этим принципом пользуются другие приложения для вызова такси. В течение трех часов, в зависимости от спроса тарифы могут в два-пять раз превышать стандартную ставку (0,71 евро / 0,14 евро). Приложение перед поездкой показывало фактический тариф всем клиентам, а клиенты могли ознакомиться с ценой перед тем, как сделать выбор. Благодаря повышенным тарифам к приложению Taxify подключились многие водители, обеспечив поездку сотням празднующих жителей", — пояснила Лива Перконе.