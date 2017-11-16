Рига: шествие против реформы русских школ собрало более 1000 человек

В четверг во второй половине дня в центре Риги состоялось шествие в знак протеста против образования в Латвии только государственном языке, в котором участвуют более 1000 человек, сообщает LETA. По данным организаторов акции, участников больше — около 5000.

Шествие началось возле здания Министерства образования и науки (МОН). Протестующие с плакатами и фонариками в руках выступали за сохранение образования на русском языке. Организаторы акции подчеркнули, что министерство не проводило соответствующей дискуссии с партнерами и заинтересованными сторонами.

Далее протестующие отправились через Бастионную горку на бульвар Райня, а затем — по бульвару Бривибас пришли к зданию Кабинета министров. В акции участвует много пожилых людей, но на сей раз много и людей среднего возраста, а число школьников незначительно.

Сопредседатель "Русского союза" Мирослав Митрофанов заявил, что в акции протеста участвуют около 5000 человек, и многие пришли благодаря распространению призыва в социальных сетях. По его словам, если МОН и правительство не откажутся от намерения сделать единственным языком образования латышский, то в следующий раз протестующих будет еще больше.

Как сообщалось, министр образования Карлис Шадурскис 6 октября заявил, что перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык планируется с 2020/2021 учебного года.