РФ призвала ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов из Латвии

Россия обращается к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом высказать позицию по высылке российских журналистов из Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от Представителя Организации по вопросам свободы СМИ Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии", — цитируются слова Захаровой в сообщении на сайте МИД РФ в пятницу.

"В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды, — отметила она. — Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций".

"Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает", — считает Захарова.

"Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе, — отмечает представитель МИД РФ. — Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ".

Накануне телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что власти Латвии выдворяют из страны журналистку Ольгу Курлаеву.

Днем ранее из Латвии был депортирован ее супруг, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев.