Резню в пермской школе признали спланированным нападением, а не дракой

Следствие предъявило обвинение двум подросткам, напавшим с ножами на учеников школы в Перми. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

"Предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним, совершившим нападение на школьников в Перми", — сказано в сообщении СК. Ранее комитет сообщал, что в школе "между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники".

"Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района Перми. Двум несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), — сообщает 17 января Следственный комитет.

По версии следствия, 15 января учащийся 10-го класса и его несовершеннолетний знакомый — бывший ученик этого учебного заведения — пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.

В связи с тем, что обвиняемые нанесли удары ножом и друг другу, они были госпитализированы. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО.

"На данный момент следствием продолжается установление всей картины произошедшего, мотивов преступления и обстоятельств, способствовавших его совершению. Наряду с этим следствие оценивает действия (бездействие) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", — сообщили в СК.

Напомним, ЧП в пермской школе N127 произошло утром в понедельник, 15 января. Изначально сообщилось, что на школу напали неизвестные, затем — что в учебном учреждении произошел конфликт между двумя учениками. Завязалась драка, в ходе которой были применены ножи. В результате ранения получили до 15 человек, в том числе сами участники драки, а также одна из учительниц.

Устроившие поножовщину подростки были задержаны и доставлены в больницу. 16 января они были допрошены следователями. Молодые люди не отрицали, что нанесли повреждения ученикам 4-го класса и учительнице. Но об их мотивах пока ничего не говорится.

При этом в СМИ появлялась информация о том, что нападение подростками было спланировано. После атаки они якобы намеревались покончить с собой. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В связи с происшествием школа, в которой произошло ЧП, была временно закрыта. Власти также распорядились усилить меры безопасности во всех учебных заведениях города.

В Пермь направлен "десант" чиновников. В частности, туда с намерением разобраться в ситуации вылетела уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, у нее есть вопросы к охране школы. В самом учебном заведении проводится прокурорская проверка. В Кремле призвали не делать "любительских" выводов до окончания расследования происшествия.