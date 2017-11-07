Резкая смена риторики: Трамп призвал КНДР к переговорам

Находящийся в азиатском турне Дональд Трамп призвал Северную Корею начать переговоры по ядерной программе.

Еще месяц назад Трамп утверждал, что переговоры с КНДР — пустая трата времени.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле, Трамп сказал, что для КНДР "имеет смысл сесть за стол переговоров и начать делать правильные шаги в интересах не только северокорейского народа, но и всего человечества".

Обозреватели отмечают резкую смену интонаций Трампа в последнее время. Еще недавно он грозился обрушить на Северную Корею "огонь и ярость", теперь же утверждает, что к таким шагам прибегать, скорее всего, не придется.

Президент США также не исключил возможности личной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако время для нее "пока не пришло".

"Я общаюсь с самыми разными людьми из Китая, Японии, Южной Кореи. Я собираюсь во Вьетнам и на Филиппины. Неплохо, когда люди общаются, и я не думаю, что готовность к переговорам свидетельствует о вашей слабости или силе. Так что я готов [к встрече]. Но мы посмотрим. Думаю, пока время еще не пришло".

Прежняя жесткая риторика Трампа вызывала тревогу у наблюдателей. Комментируя свои прошлые заявления во время пресс-конференции в Токио в понедельник, Трамп сказал: "Я использую сильную риторику, но посмотрите, куда завела нас слабая за последние 25 лет".

Он также объявил о завершении "стратегического терпения" в отношениях с Пхеньяном. После таких заявлений миролюбивый тон высказываний Трампа стал еще большим сюрпризом сюрпризом для наблюдателей.