Режиссера Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в Москве. В СКР сообщили, что режиссеру в ближайшее время предъявят обвинение в мошенничестве на сумму 68 млн рублей.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", задержан художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников", — сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время режиссеру будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.