Режиссера Серебренникова после обысков увезли на допрос

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, у которого во вторник утром прошли обыски, увезли в Следственный комитет на допрос.

"Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке", — цитирует режиссера ТАСС.

Говоря об обыске, он заявил: "Все было интеллигентно и деликатно, вопросов у меня нет".

Ранее в Следственном комитете сообщили, что "обысковые мероприятия" в "Гоголь-центре" и на квартире режиссера проходят по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия".

Сумму похищенного в СКР оценили примерно в 200 млн рублей. Они были выделены "государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

По этому же делу обыски проходят у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, рассказал Русской службе Би-би-си координатор правозащитной организации "Русь Сидящая" Александр Федяров.

Театр Серебренникова

В 2012 году Кирилл Серебренников стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, который был переименован в "Гоголь-центр".

Спектакли "Гоголь-центра" не раз вызывали бурные споры и полемику среди зрителей, критиков и представителей власти.

В апреле 2015 года депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить кредиторскую задолженность театра и выяснить, связана ли она с нецелевым расходованием бюджетных средств.

Тогда же еще один депутат, Алексей Казаков из "Справедливой России", также обещал обратиться в компетентные органы с запросом для проверки финансовой деятельности "Гоголь-центра".

"У нас миллионы тратятся на якобы постановки сомнительного духовного и морального содержания, как, например, мы недавно увидели в московском "Гоголь-центре", когда на богемных вечеринках для золотой богемы раздается по 35 кг отборной черный икры, когда демонстрируются фильмы о моральных распутницах Pussy Riot и когда невозможно найти, куда были потрачены десятки миллионов наших с вами бюджетных средств", — говорил депутат.

Глава департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский сообщал, что проверка финансовой деятельности "Гоголь-центра" выявила задолженность театра в 80 млн рублей. По его словам, к такому положению дел привело, как минимум, "нарушение финансовой дисциплины".

Сейчас после сообщений об обысках в театре и на квартире режиссера Кибовский сказал телеканалу "Дождь", что у департамента культуры Москвы нет никаких претензий к "Гоголь-центру".