Режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил художественного руководителя "Гоголь-центра " Кирилла Серебренникова, обвиняемого в крупном мошенничестве, под домашний арест до 19 октября, передает корреспондент Русской службы Би-би-си из зала суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия и согласился с доводами о том, что Серебренников может оказать давление на свидетелей.

Когда судья Елена Ленская оглашала решение, люди, собравшиеся у здания суда, скандировали: "Позор!".

Домашний арест режиссер будет отбывать в своей квартире на Пречистенке. Серебренников сможет посещать театр с письменного разрешения следователя.

В начале заседания адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов передал суду список поручившихся за Серебренникова. Среди них певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Федор Бондарчук, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писательница Людмила Улицкая и другие.

В зале не было близких родственников Серебренникова, однако, по его просьбе, на заседание пустили его знакомых и актёров "Гоголь-центра": Викторию Исакову, журналиста Ксению Ларину, режиссеров Андрея Смирнова и Алексея Мизгирева.

Следователь, выступая в суде, заявил, что вина Серебренникова подтверждается показаниями бывшего директора "Седьмой студии" Юрия Итина и бухгалтера Нины Масляевой. Кроме того, указал следователь, режиссер высказывал намерение выехать за границу, у него есть вид на жительство в Латвии.

Прокурор согласился, что подозрения в адрес Серебренникова обоснованны, и материалы дела свидетельствуют о том, что преступление было совершено.

Адвокат настаивал, что ходатайство следствия необоснованно. Защита просила суд рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить Серебренникову посещать театр и съемки фильма. Также защита предложила внести залог, который эквивалентен сумме, якобы причиненного Серебренниковым ущерба.

Залог вызвалась внести главный редактор журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова.

"Я на 100% уверена, что Кирилл не имеет отношения к преступлению. Я готова внести залог, чтобы великий человек не сидел в СИЗО, чтобы не было ощущения, как в старые темные времена, когда талантливые люди погибали вместо того, чтобы работать", — сказала она, выступая в суде.

Сам Серебренников говорил, что не виноват и просил суд его отпустить.

"Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что я не виноват. Обвинения кажутся абсурдными и невозможными. Я честно работаю много лет в России, делаю спектакли, снимаю фильмы. Я в данный момент снимаю фильм, его надо доснять, — заявил Серебренников, — У меня нет мотивации убегать. На стадии следствия я не убегал и не пытался скрыться. По любому звонку я приезжал на допрос. Со следствием сотрудничал, рассказывал всю правду, которая заключается в том, что проект "Платформа" был, деньги, выделенные государством, были на него потрачены. Я им горжусь".

Акция возле суда

Накануне вечером друзья Серебренникова, в том числе деятели искусства и журналисты, в соцсетях призывали принять участие в акции у Басманного суда. О необходимости поддержать режиссера в своем "Фейсбуке" писала и пресс-секретарь "Гоголь-центра" Дарья Аленина.

Начало заседания по избранию меры пресечения Серебренникову было назначено на 12:00. Около 11:30 у суда начали собираться люди. Среди них — телеведущий Леонид Парфенов, журналисты Елена Чекалова и Сергей Пархоменко, режиссер Борис Хлебников, телеведущая Светлана Бондарчук.

Парфенов сказал Русской службе Би-би-си, что еще полгода назад задержание Серебренникова невозможно было себе представить. "Теперь, оказывается, возможно. Вот с этим опытом и будем жить дальше", — сказал он.

Бондарчук на вопрос корреспондента Би-би-си ответила, что не вникала в юридические подробности дела, однако форма, которую оно приняло, "заставляет задаться вопросом, не политическое ли оно".

Сотрудники полиции просили собравшихся уйти с проезжей части. К зданию суда подъехали автозаки.

Примерно в это же время, когда собрались сторонники Серебренникова, сам режиссер был доставлен в суд, о чем сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Телеканал "Дождь" показал, как судебные приставы в масках завели режиссера в зал заседаний, при этом подталкивая его.

В зале Серебренникова поместили в клетку для задержанных.

Из свидетеля в обвиняемые

В ночь на 22 августа Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Следственный комитет в Москву, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Серебренников организовал хищение 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах Минкультом на реализацию проекта "Платформа". Бюджетные деньги получала некоммерческая организация Серебренникова "Седьмая студия".

Как заявили в СК, режиссер был допрошен как обвиняемый, но вины не признал. Ночь он провел в изоляторе временного содержания на Петровке.

В изоляторе Серебренникова посетили правозащитники, которым режиссер заявил, что поражен предъявленным ему обвинением. Ранее по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами Серебренников проходил в качестве свидетеля.

В конце мая в рамках этого дела были арестованы бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева. В июне суд арестовал также экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

По версии следствия, они "ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости, после чего представляли данные планы в министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования".

Во вторник, 22 августа, в СК заявили, что в деле появилась еще одна обвиняемая — исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск.

Кирилл Серебренников — один из самых известных театральных режиссеров в России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски" за спектакль "Отморозки", поставленный "Седьмой студией" в 2012 году.

Кто поручился за Серебренникова: