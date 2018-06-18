Режиссера и депутата Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями

Почтить память режиссера утром приходили президент России Владимир Путин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, сотни почитателей таланта Говорухина.

На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья Говорухина. Среди пришедших проститься с Говорухиным был спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На кладбище состоялась краткая гражданская панихида, на которой выступили президент Гильдии продюсеров России Давлетьяров, внук покойного Станислав Говорухин, актер и режиссер Федор Бондарчук, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Затем состоялась заупокойная лития.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности ему не довелось, напоминает Newsru.com.

В 1959 году Говорухин с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания начал работать на Одесской киностудии, позже — режиссером в киноконцерне "Мосфильм".

Как актер он снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных. Говорухин работал в кино также в качестве сценариста и продюсера. В 1985 году активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист и общественный деятель. Начиная с 1993 года, избирался в Госдуму всех созывов.

В марте 2000 года Говорухин баллотировался на пост президента РФ на досрочных выборах главы государства и получил 0,44% голосов избирателей (восьмое место среди 11 кандидатов). На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.