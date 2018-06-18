18.06.2018, 13:50

Режиссера и депутата Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями

 (1)
DELFI.ee
EST
Stanislav Govoruhhin
Stanislav GovoruhhinFoto: REUTERS/SPUTNIK

В Москве состоялись похороны режиссера, председателя комитета Госдумы РФ по культуре Станислава Говорухина. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. У могилы выстроился почетный караул, который дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю. Затем прозвучал Гимн России, сообщает ТАСС.

Могила режиссера, скончавшегося 14 июня в подмосковном санатории "Барвиха", расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого.

Церемония прощания с Говорухиным проходила 16 июня в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, а отпевание — непосредственно в самом храме. Перед службой прочитали послание патриарха Кирилла, передает РИА "Новости".

Почтить память режиссера утром приходили президент России Владимир Путин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, сотни почитателей таланта Говорухина.

На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья Говорухина. Среди пришедших проститься с Говорухиным был спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ТОП

На кладбище состоялась краткая гражданская панихида, на которой выступили президент Гильдии продюсеров России Давлетьяров, внук покойного Станислав Говорухин, актер и режиссер Федор Бондарчук, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Затем состоялась заупокойная лития.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности ему не довелось, напоминает Newsru.com.

В 1959 году Говорухин с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания начал работать на Одесской киностудии, позже — режиссером в киноконцерне "Мосфильм".

Как актер он снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных. Говорухин работал в кино также в качестве сценариста и продюсера. В 1985 году активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист и общественный деятель. Начиная с 1993 года, избирался в Госдуму всех созывов.

В марте 2000 года Говорухин баллотировался на пост президента РФ на досрочных выборах главы государства и получил 0,44% голосов избирателей (восьмое место среди 11 кандидатов). На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

18.06.2018
К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.
Подробнее

Посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма

18.06.2018
Общественный деятель Евгений Криштафович прокомментировал один из постов посольства России в Эстонии. Посольство опубликовало комментарий замдиректора представителя МИД России в связи с принятием в Эстонии т.н. ”списка Магнитского”. В одном из комментариев посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнёр может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: Его скрывала Жанна Фриске: бывший возлюбленный певицы раскрыл тайну их отношений

18.06.2018
Пётр Никитин долго хранил тайну, которая может взорвать русский шоу-бизнес, — отношения с Жанной Фриске. Спустя три года после ее смерти он сделал сенсационное заявление и дал ответ на вопрос, почему в итоге на его месте оказался другой, пишет НТВ.
Подробнее

-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Нидерландах автобус врезался в посетителей поп-фестиваля: один человек погиб, водитель скрылся

18.06.2018
В расположенном на границе с Германией нидерландском Ландграфе ранним утром в понедельник, 18 июня, автобус врезался в группу пешеходов. В результате один человек погиб, еще три получили тяжелые ранения, сообщила полиция провинции Лимбург. Водитель автобуса уехал с места происшествия, ведутся его поиски.
Подробнее

Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2

18.06.2018
Власти Украины планируют создать в Европейском союзе группу, в задачу которой будет входить остановка строительства газопровода в обход Украины "Северный поток — 2", а также ведут переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Доверительные отношения с врачом: секрет успеха

18.06.2018
Коммуникабельные пациенты реже сталкиваются с трудностями медицинского толка, чем те, кто игнорирует силу доверительного общения, — сообщается в недавнем исследовании Massachusetts General Hospital. Более того, располагающее отношение при лечении больных атеросклерозом оказывает эффект, сравнимый с действием статинов — препаратов, снижающих уровень холестерина в крови.
Подробнее