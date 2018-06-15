Режиссер Олег Сенцов голодает больше месяца. Что происходит с ним сейчас?

В российской колонии уже больше месяца голодает режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Сенцов требует у российских властей освободить 64 украинских политзаключенных, но при этом не просит снисхождения для себя лично.

Правозащитники опасаются, что из-за длительной голодовки здоровье украинского режиссера находится под угрозой.

Узнать о его состоянии сегодня попыталась уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, но попасть в колонию ей не удалось. Русская служба Би-би-си рассказывает, что произошло.

Почему омбудсмена не пустили в колонию?

Людмила Денисова в пятницу приехала в российскую колонию в надежде встретиться с Олегом Сенцовым и выяснить, в каком он состоянии.

Но руководство ИК-8, в котором отбывает срок режиссер, отказалось пускать Денисову. По словам украинского омбудсмена, на встрече с начальником колонии и главой регионального управления ФСИН ей "в категоричной форме" сказали, что возможности поговорить с Сенцовой ей не дадут.

"Я просила каких-то пояснений. Он говорит: "Просто потому, что он [Сенцов] гражданин Российской Федерации, и я принял такое решение", — описывала содержание беседы Денисова в интервью корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд.

После аннексии Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство — на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву.

Сам Сенцов российский паспорт не получал. "У него один только паспорт, украинский. Он не отказывался от украинского гражданства, не просил принять его в российское. Олег оказался в числе тех, кому автоматически навязали гражданство", — рассказала в интервью Русской службе Би-би-си сестра режиссера Наталья Каплан.

Кто нарушил договоренности?

О совместной поездке Денисовой и Москальковой президент России Владимир Путин ранее договорился со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

Вскоре после того, как украинская уполномоченная выложила на своей странице в "Фейсбуке" видеокомментарий о происходящем в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги, где находится Сенцов, ее российская коллега Татьяна Москалькова у ответила обвинением в нарушении договоренностей.

По словам Москальковой, уполномоченные двух стран должны были встретиться в Омске в субботу, 16 июня, и окончательно утвердить план посещений российских и украинских заключенных.

"Следуя нашим предварительным договоренностям, я рассматриваю поездку моей украинской коллеги на Ямал как ее личную инициативу", — написала российский уполномоченный по правам человека в своем "Инстаграме".

Денисова в свою очередь настаивает, что проблемы с соблюдением договоренностей начались за два дня до поездки, когда Москва предложила изменить план.

Как себя чувствует Сенцов?

Последней информацией о здоровье Сенцова поделился его адвокат Дмитрий Динзе. "Ответственно заявляю, что Сенцов держит голодовку, в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом", — заявил он.

Так Динзе ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что Сенцову становилось настолько плохо, что необходимо было переводить его в реанимацию.

"Его состояние здоровья сегодня удовлетворительно, — подтвердила Москалькова. — Он каждый день, с его разрешения, получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ. И в весе он не только не потерял, но и на два килограмма прибавил".

Адвокат видел подзащитного в последний раз 4 июня — он приехал в колонию вместе с документалистом Аскольдом Куровым, который впоследствии рассказал Би-би-си, что Сенцов "не сломлен, не колеблется и не сомневается" в своем решении.

Обменяют ли Сенцова на арестованных россиян?

Журналисты предполагают, что Россия и Украина могут договориться об обмене Сенцова на Кирилла Вышинского — главного редактора сайта "РИА Новости-Украина", которого арестовали в Киеве по обвинению в госизмене.

Однако какая-либо ясность по этому вопросу отстутствует.

Вопрос о возможности обмена журналиста Вышинского, имеющего и украинское, и российское гражданства, на Сенцова прозвучал 7 июня во время "прямой линии" президента России. Владимир Путин заявил, что пока об этом не думал, но из его рассуждений следовало, что он считает обмен Сенцова на Вышинского неравноценным.

"Нашего журналиста… Вышинский, да? Его ведь арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, — заявил Путин. — Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди", — полагает российский президент.