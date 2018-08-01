В КНДР 1 августа официально начинается амнистия политических заключенных, о которой власти объявили заранее. Точное количество людей, подпадающих под этот процесс, неизвестно, однако президент США Дональд Трамп уже успел косвенно записать действия северокорейских властей себе в заслугу.
Революция в КНДР: Ким выпустил врагов народа на свободу
В КНДР 1 августа официально начинается амнистия политических заключенных, о которой власти объявили заранее. Точное количество людей, подпадающих под этот процесс, неизвестно, однако президент США Дональд Трамп уже успел косвенно записать действия северокорейских властей себе в заслугу.
Согласно планам руководства КНДР, амнистия коснется тех, кто совершил преступления против ”государства и народа”.
О широкомасштабной амнистии, которая начинается 1 августа 2018 года, было объявлено ранее в центральном издании КНДР ”Родонг Синмум”. В статье говорилось, что власти используют ее для интеграции бывших преступников обратно в общество. Формально же амнистия проводится по указу парламента КНДР — высшей народной ассамблеи.
Амнистия приурочена к 70-летию со дня основания КНДР. Как пишет международная пресса, подобный процесс отнюдь не первый для республики.
Последняя крупномасштабная амнистия прошла в 2015 году в связи с празднованием освобождения от японской оккупации. В 2012 году в стране помиловали заключенных в честь 100-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.