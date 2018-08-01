Революция в КНДР: Ким выпустил врагов народа на свободу

По данным американского Госдепа, в КНДР насчитывается от 80 до 120 тыс. политических заключенных, но не все склонны доверять этим данным.

Многие эксперты затрудняются оценить точное их количество, при этом неизвестно, сколько заключенных были освобождены во время предыдущих амнистиях. ”Все эти сведения часто носят спекулятивный характер, так как нормальных данных нет”, — говорит ”Газете.Ru” старший научный сотрудник Центра корееведения РАН Константин Асмолов.

Часть экспертов связывает проведение амнистии в КНДР с определенными переменами настроений внутри самой Северной Кореи. Сказывается и улучшение отношений Пхеньяна с соседними государствами — Южной Кореей и Японией, а также с США.

Однако, по мнению американского специалиста по КНДР Бенжамина Зильберштейна, амнистию нельзя рассматривать как сигнал ”оттепели”.

”Ситуация в КНДР существенно связана с международными процессами, и местные события не так легко рассматривать в отрыве от международного контекста”, — писал автор на сайте американского экспертного института Foreign Policy Research Institute, расположенном в Пенсильвании.

В майском докладе Госдепа, посвященном состоянию религиозных свобод в мире, утверждалось, что большинство заключенных в КНДР преследуется за религиозную деятельность. По этим данным, большинство заключенных ”находится в системе лагерей, где они пребывают в ужасающих условиях”.

Сдал мать ради хлеба?

В связи с тем, что посещение этих тюрем сторонними организациями не допускается, большинство данных основано на информации бывших заключенных, перебежчиков или же бывших сотрудников, покинувших страну. Многие из них рассказывают, что отношение к заключенным со стороны тюремщиков было ужасным.

”Нами манипулировали так, чтобы мы не испытывали никакого сочувствия к заключенным. Нам говорили, что они совершили ужасные преступления. Сейчас я понимаю, что это были нормальные люди, и я чувствую себя ужасно”, — рассказывала в интервью британскому изданию The Independent одна из бывших сотрудниц тюремной системы КНДР, которая в настоящее время проживает в Сеуле.

И хотя условия в тюрьмах КНДР достаточно тяжелые, свидетельствам перебежчиков не всегда можно доверять, полагает Константин Асмолов. В подтверждение своих слов он приводит историю книги британского журналиста Блейна Хардена ”Побег из лагеря 14”, посвященной тюрьмам КНДР. В основе повествования лежит история Шин Дон Хека, который бежал из лагеря в КНДР в возрасте 23 лет и живет в Южной Корее.

Книга, описывающая ужасы режима КНДР, стала бестселлером на Западе и была переведена на несколько языков. По ней также был поставлен фильм. В книге Шин Дон Хек, в частности, поведал, что рассказал властям лагеря о планах побега из лагеря своей матери и брата, чтобы получить еду в награду. Его близкие, говорится в книге, были впоследствии казнены.