Reuters: власти Турции подозревали террориста Джалилова в связях с радикалами

Акбаржон Джалилов, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, въехал в Турцию в конце 2015 года, но был депортирован из страны в 2016 году из-за нарушения миграционного законодательства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.

По его словам, Джалилов был под наблюдением спецслужб Турции по подозрению в связи с террористами, однако против него не было предпринято никаких действий, так как у следствия не было доказательств его нелегальной деятельности.

”Этот человек был депортирован из Турции в декабре 2016 года из-за нарушения визового режима. В итоге он был оштрафован и выслан из Турции с последующим запретом на въезд”, — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что посольство России в Анкаре проверяет информацию о депортации Джалилова из Турции.