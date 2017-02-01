Reuters узнал о роли Сечина в задержании Улюкаева

Главный исполнительный директор ”Роснефти” Игорь Сечин лично принимал участие в подготовке спланированной правоохранительными органами операции по задержанию министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

По словам собеседников агентства, Сечин сам договорился с Улюкаевым о вечерней встрече в офисе ”Роснефти” и присутствовал при передаче министру крупной суммы наличными.

Источники Reuters отказались раскрыть свои имена, сославшись на то, что не уполномочены обсуждать ”дело Улюкаева” публично, а само агентство пока не смогло подтвердить их заявления. Следственный комитет (СКР) на запрос Reuters не ответил.

Пресс-секретарь ”Роснефти” Михаил Леонтьев заявил РБК: ”Мы не комментируем текущие расследования. Это прерогатива правоохранительных органов, ведущих расследование”.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев пока не ответил на вопрос РБК.