Reuters: США в четыре раза занижают численность своих военных в Сирии

В настоящий момент в Сирии находится не 500 американских военных, как утверждает руководство США, а около двух тысяч, рассказали Reuters два высокопоставленных чиновника в Вашингтоне, пожелавшие остаться анонимными. Как отмечает агентство, столь значительное расхождение образовалось из-за того, что армейское руководство всегда находило возможности обойти существующий лимит, нанимая дополнительных контрактников.

Собеседники Reuters также сообщили, что Пентагон, как ожидается, уже в ближайший понедельник официально объявит о присутствии в Сирии более 2000 тысяч военнослужащих армии США. При этом источники подчеркнули, что речь не идет об усилении американского присутствия в этой стране, а лишь об уточнении численности военных. "Эти цифры постоянно колеблются", — заявил один из чиновников.

Агентство напоминает, что Пентагон объявил об увеличении численности своих военных в Сирии до 500 в декабре прошлого года. В какой момент их количество выросло до 2000, сказать сейчас не представляется возможным.

Один из источников Reuters добавил, что заниженной остается и численность американцев в Ираке. Официально там находится 5262 военнослужащих из США, однако чиновники на условиях анонимности уже не раз признавали, что в реальности эта цифра намного больше.

Собеседник агентства отметил, что полноценные данные по Ираку официально объявлены не будут в связи с "чувствительностью" темы присутствия американцев в этой стране.

Ранее на этой неделе газета The Washington Post сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористов. По данным издания, это позволит учредить на севере страны новую местную власть, независимую от президента Башара Асада, в также станет рычагом воздействия на сирийское правительство в ходе мирных переговоров в Женеве, которые будут продолжены в конце ноября.

Газета, ссылаясь на анонимные источники, подчеркнула, что вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" Асада. Это, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана".

В Министерстве иностранных дел РФ, комментируя данную информацию, заявили, что нахождение США в Сирии незаконно и "не имеет правовых обоснований".

"Они делают это не просто без наличия соответствующего разрешения или приглашения со стороны официального Дамаска, они делают это вопреки воле законного правительства Сирии. Фактически они ведут себя близко к понятию оккупации", — отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.