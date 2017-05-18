Reuters сообщает о новых тайных контактах соратников Трампа с Кремлем

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и другие представители предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа контактировали с российскими чиновниками и другими связанными с Кремлем лицами минимум 18 раз за последние семь месяцев президентской гонки 2016 года.

Речь идет о звонках и письмах. Об этом Reuters сообщили действующие и бывшие чиновники из США, знакомые с эпизодами обмена информацией. По данным агентства, ранее не раскрывавшиеся сведения о контактах являются частью отчета, который сейчас пересматривается ФБР и конгрессом, расследующим вмешательство России в президентские выборы в США и контакты между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими властями.

Шесть из ранее не упоминавшихся контактов, о которых стало известно Reuters, были телефонными звонками между послом РФ в США Сергеем Кисляком и советниками Трампа, включая Флинна, заявили три нынешних и бывших чиновника.

Беседы между Флинном и Кисляком увеличились после выборов 8 ноября, когда они обсудили создания канала обратной связи между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным в обход "бюрократии национальной безопасности США, которую обе стороны считали враждебной для улучшения отношений", сообщили четверо действующих американских чиновников.

Источники Reuters заявили, что не видят нарушения или сговора между командой Трампа и Россией в рассмотренных к настоящему времени контактах сторон. Тем не менее вскрывшиеся факты могут усилить давление на Трампа и его помощников с целью предоставить ФБР и конгрессу полный отчет о взаимодействии с российскими чиновникам и другими связанными с Кремлем лицами во время и сразу после выборов 2016 года.

18 звонков и электронных сообщений датируются периодом с апреля по ноябрь 2016 года, то есть именно когда хакеры осуществили то, что, по заключению американской разведки в январе 2017 года, было частью кампании Кремля по дискредитации избирательного процесса в США и влияния на исход выборов для победы Трампа над его соперницей-демократом Хиллари Клинтон.

В ходе этих контактов основное внимание было уделено нормализации экономических отношений России и США, обострившихся из-за введения санкций в отношении Москвы, сотрудничеству в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и сдерживанию все более решительного Китая, рассказали источники Reuters.

Белый дом не ответил на просьбу Reuters о комментариях. Адвокат Флинна отказался комментировать сообщение агентства. Официальный представитель МИД России в Москве также не дал комментария и перенаправил Reuters в администрацию Трампа. Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне заявил: "Мы не комментируем наши ежедневные контакты с местными собеседниками".

В начале апреля газета The Washington Post сообщила о попытке организовать неофициальный канал связи между Трампом и Путиным еще до инаугурации миллиардера. Как писало издание, с этой целью Объединенными Арабскими Эмиратами 11 января была организована встреча основателя американской частной охранной компании Blackwater Эрика Принса, имеющего связи с советниками Трампа, с россиянином, близким к президенту РФ.

В начале марта в Белом доме признали, что до инаугурации Трампа с Кисляком встречался не только Флинн, но также зять президента США и ныне его старший советник Джаред Кушнер. Общение состоялось в декабре прошлого года и длилось примерно 20 минут.

Тогда же газета USA Today назвала еще двух человек из команды нынешнего президента США, которые общались с российским послом, — это советники избирательного штаба Трампа Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Беседа произошла на национальном съезде республиканцев в Кливленде в июле прошлого года. Гордон в разговоре с изданием назвал это "неформальной беседой".

Кроме того, генпрокурор США Джефф Сешнс подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он встречался с Кисляком в июле и в сентябре прошлого года, когда был сенатором от штата Алабама, членом комитета сената во делам вооруженных сил и советником Трампа по внешней политике.

Флинн в середине февраля был уволен со своего поста советника президента США по нацбезопасности со скандалом. В декабре Флинн во время переговоров с Кисляком обсуждал вопрос антироссийских санкций, введенных администрацией Барака Обамы в конце прошлого года. СМИ затем сообщили, что Флинн якобы подал Кремлю сигнал о том, что Москва может рассчитывать на смягчение ограничительных мер.

Сам Флинн сначала отрицал, что в беседах с послом РФ затрагивалась тема санкций, однако позже его пресс-секретарь пояснил, что советник Трампа "не помнит факта обсуждения санкций, но не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась в разговорах". 13 февраля Трамп принял отставку Флинна. В заявлении Белого дома говорилось об утрате доверия президента к чиновнику.