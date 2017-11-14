Reuters: Кремль потребовал от бизнеса перед выборами делиться выгодными для власти новостями

Администрация президента разослала ведущим российским компаниям предписание присылать позитивные новости, которые представляют руководство страны в выгодном свете, передает агентство Reuters, изучившее документ. Ранее сообщалось, что Кремль разработал для глав субъектов РФ план по сбору положительных новостей о работе местных властей в регионах, но, по всей видимости, речь идет об одной и той же инициативе.

По данным Reuters, в документе рекомендуется присылать новости с акцентом на создание новых рабочих мест, объектов инфраструктуры и достижения науки.

Инструкции были направлены еще в октябре 45 компаниям российского энергетического сектора, в том числе "Роснефти", "Газпрому" и "Новатэку". Напрямую агентство не связывает инициативу с предстоящими весной 2018 года выборами президента, так как указания об этом нет в директиве, однако отмечает, что появление программы совпало по времени с подготовкой к выборам, на которых Владимиру Путину необходима уверенная победа.

"Жизнь большинства сограждан стала гораздо более спокойной, комфортной, интересной. Однако многие примеры часто оказываются вне внимания СМИ", — говорится в документе. Перед компаниями ставится задача "тщательно и творчески подойти к отбору таких инфоповодов и тем для дальнейшего предложения СМИ".

В документе отмечается, что новостной поток должен сформировать "Ленту позитивных новостей" по двум направлениям — "жизнь налаживается" и "было-стало".

По данным Reuters, документ был приложен к приглашению, разосланному в начале октября Министерством энергетики руководителям департаментов по связям с общественностью и органами власти 17 государственных и 28 частных энергетических компаний. Им предписывалось направить представителей для участия в запланированной на 12 октября встрече для обсуждения усилий, направленных на улучшение имиджа власти. Из приглашения следовало, что об этой инициативе попросил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Встречу, на которой обсуждалась инициатива Кремля, проводил замминистра энергетики Антон Инюцын, на ней также присутствовал представитель администрации президента, сообщил источник Reuters. По его словам, два чиновника прошлись по пунктам и объяснили инструкции, изложенные в документе.

Присутствовавшим на совещании представителям ведущих компаний предоставили список из девяти пунктов, в которых говорилось, какие именно новости должны поставлять компании. В качестве примера были приведены новости о предприятиях, которым господдержка помогла преодолеть кризис, наладить современное производство и создать новые рабочие места. В документе говорилось, что компании должны отправлять позитивные новости еженедельно в виде таблицы, готовой для передачи в СМИ.

Напомним, Путин пока не объявил о намерении баллотироваться на очередной президентский срок, но практически никто не сомневается, что он сделает это в ближайшем будущем. Одним из главных направлений предвыборной политики Кремля пресса называет обеспечение высокой явки избирателей.

Ранее Русская служба BBC со ссылкой на источники сообщала, что при помощи плана по сбору позитивных новостей о работе местных властей в регионах под условным лозунгом "жизнь налаживается" федеральные чиновники хотят улучшить настроения граждан в преддверии выборов.