Reuters: имидж США ослаб среди союзников



Образ США ухудшился за год, во время которого Трамп активизировал свои нападки на Канаду и Германию, отмечается в материале.

Опрос Pew Research Center показал, что имидж Америки, который получил большой успех в 2017 году — в первый год правления Трампа — ухудшался во многих странах в течение 2018 года, особенно в Европе.

В настоящее время лишь 30% немцев имеют благосклонное отношение к США — этот показатель опустился с прошлого года на 5%. Только 38% французов и 39% канадцев заявили, что положительно относятся к Соединенным Штатам.